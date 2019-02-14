2019-02-14T14:04:00+03:00
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Надежда на СПАС: на российских дорогах положат суперасфальт

Материал собираются использоваться на строящейся в Крыму трассе «Таврида»
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
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Челябинск. Дорожные работы на одной из улиц города.Челябинск. Дорожные работы на одной из улиц города.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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О новом дорожном покрытии рассказали в госкомпании Росавтодор, занимающейся федеральными трассами. Обещают, что новый асфальт будет служить в три раза дольше обычного.

Журналисты уже окрестили материал суперасфальтом. Его уже собираются использоваться на строящейся в Крыму трассе «Таврида».

- Официально новая технология называется СПАС – система проектирования асфальтобетонных смесей, - рассказал «КП» завкафедрой Автомобильные дороги Российского университета транспорта Николай Лушников. – Главное новшество: повышенные требования к качеству битума и щебня. Технология в России пока не отработана – сейчас есть лишь несколько участков, где уложен новый асфальт. Но прошло еще мало времени, чтобы понять, действительно материал лучше других.

По словам ученого, для использования суперасфальта нужны современные асфальтовые заводы.

- Я знаю, что летом прошлого года в России было всего одно предприятие, способное выпускать покрытие по технологии СПАС, - сказал Лушников. – Мало разработать какую-то технологию, надо еще производственную базу подтянуть.

Суперасфальт сложнее сделать и обязательно надо укладывать правильно, с соблюдением технологий. А с этим у нас обычно проблемы. Кроме этого, новый материал стоит дороже, поэтому не у всех регионов на него хватит денег. Пока асфальт СПАС начнут раскатывать на федеральных дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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