2019-02-14T14:28:43+03:00
Экономика

Родителей хотят заставить платить алименты детям-студентам

Глава Минюста Александр Коновалов предложил увеличить срок выплаты алиментов на детей
Владимир НИКОЛАЕВ
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Студенты в одном из вузов Самары.Студенты в одном из вузов Самары.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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На днях глава Минюста Александр Коновалов предложил увеличить срок выплаты алиментов на детей. Сейчас родители обязаны содержать своих чад до совершеннолетия, а оно у нас в стране наступает с 18-летнего возраста. Коновалов же предлагает увеличить этот порог — правда, не для всех, а только для тех детей, кто учится на очных отделениях в вузах и других образовательных учреждениях.

Такая норма, кстати, существовала еще в советском законодательстве — для студентов дневных отделений. Причем, платить должны были не только отцы, ушедшие от семьи. Если, например, глава семьи умер или погиб, то государство платило на ребенка-студента пенсию по потере кормильца - до 23 лет. Выплаты продолжались и после получения диплома - если парень или девушка успевали поступить в аспирантуру.

- В Минюст России поступает множество обращений от граждан, являющихся родителями в неполных семьях, с просьбой закрепить в Семейном кодексе Р Ф обязанность родителя, не проживающего с ребенком, продолжать выплачивать алименты на содержание совершеннолетних трудоспособных детей, обучающихся по очной форме, поскольку у таких лиц отсутствует возможность одновременно работать и получать образование, - пояснили "КП" в Минюсте . - Сейчас фактически все расходы по содержанию детей, обучающихся по очной форме, возлагаются на родителя, проживающего с ребенком, поскольку по достижении 18 лет дети перестают получать алименты от другого родителя. Учитывая, что в настоящее время общепринятый период обучения детей выходит за пределы 18 лет, возникает диспропорция в расход ах на содержание ребенка, что негативно отражается на качестве и так непростой жизни неполной семьи.

Каким будет размер таких выплат, в ведомстве пока не определились. В Минюсте пояснили, что это «будет определяться, в том числе с учетом результатов широкого общественного и экспертного обсуждения».

ИСТОЧНИК KP.RU

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