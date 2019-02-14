2019-02-14T15:05:57+03:00
Политика

Дмитрий Медведев: «За каждую неубранную свалку ответит конкретный чиновник»

Премьер призвал рационально и адресно тратить деньги, предусмотренные на нацпроекты
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Сочи. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании сессии Российского инвестиционного форума. Фото Михаил Терещенко/фотохост-агентство ТАСССочи. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании сессии Российского инвестиционного форума. Фото Михаил Терещенко/фотохост-агентство ТАСС
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В четверг на главной пленарке Российского инвестиционного форума в Сочи обсуждали, как сделать так, чтобы новые национальные проекты (их всего 12) не оказались «пшиком», чтобы предусмотренные на их реализацию триллионы бюджетных рублей не просочились сквозь пальцы, а если просочатся, то кто будет за это отвечать.

- За каждую недостроенную школу, за каждый непостроенный, не отремонтированный километр дороги, не приведенный в порядок парк или неубранную свалку будет отвечать, извините, не абстрактная власть, а конкретный чиновник . Отвечать перед правительством, и эта ответственность должна быть весьма и весьма серьезной. Я надеюсь, что это все понимают, - предупредил Медведев, обращаясь к участникам форума.

На главную пленарку форума пришли не только ключевые министры экономического и социального блоков правительства, но и десятки губернаторов.

- На ком будет ответственность за реализацию нацпроектов? - на всякий случай переспросил у Медведева модератор дискуссии.

- На тех, кто говорит, что должно отвисеться! - засмеялся Медведев, вновь дав понять, что филонить не получится. Ведь как никак, а национальные проекты объявлены президентом главной стратегической задачей на ближайшие шесть лет.

-Деньги большие, но нужно их будет очень рационально тратить. Направлять их именно туда, где они нужны, иначе мы и эти триллионы можем выбросить в непонятном направлении. Уйдут просто, и потом будем говорить, что были такие деньги, а результата нет, - заметил Медведев.

Медведев сообщил, что помимо денег на нацпроекты правительство продолжит выделять финансовую помощь регионам. На этот и следующий год в казне уже предусмотрено по 1,7 триллионов рублей.

Как заметил премьер, рост экономики в России фиксируется третий год подряд.

- По итогам прошлого года валовый внутренний продукт вырос более чем на 2%, но качество этого роста нас не устраивает. Этот рост пока не ощущается нашими гражданами, - признал премьер.

Медведев пообещал, что правительство будет адресно смотреть на каждую проблему. Взять, например, нацпроект «Здравоохранение». Во Владимирской, Волгоградской, Рязанской областях, в Пермском и Красноярском краях начнут активно строить фельдшерско-акушерские пункты - там их нехватка самая острая.

- А в Новгородской, Орловской и Псковской областях, где фиксируются наибольшая смертность от болезней кровообращения, а также в Тверской и Тульской, где высокая смертность от онкологии, будет сделан акцент на профилактике этих заболеваний и лечении. Но это не означает, что мы забудем о здравоохранении в других регионах. Просто нужно адресно смотреть на каждую проблему. Конкретно разбираться с ситуациями, - отметил премьер.

По его словам, реализация нацпроектов позволит людям «не терпеть до светлого будущего, а чувствовать результат каждый день».

ИСТОЧНИК KP.RU

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