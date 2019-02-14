Неясная доля жены Павла Грудинина

Рассмотрение иска Ирины Грудининой о разделе совместно нажитого имущества с бывшим супругом, экс-кандидатом в президенты от КПРФ Павлом Грудининым, в очередной раз перенесено - суд не может установить полный список активов «клубничного короля», говорят адвокаты.

Бывшая жена добивается справедливости в Никулинском суде Москвы. Но Грудинин явно делиться не хочет и всячески затягивает процесс, о чем суд уже выносил юристам олигарха преду­преждение. Экс-супруга экс-кандидата имеет право на половину всего нажитого. Выходила она замуж за студента, мыкалась с ним по съемным квартирам, делила последнюю краюху хлеба в голодные годы да еще детей надо было ставить на ноги. Создавала мужу тыл, чтобы тот мог сосредоточиться на бизнесе. Поэтому сегодня Ирина Грудинина рассчитывает получить 22% ЗАО «Совхоз имени Ленина» - ровно половину из 44%, принадлежащих директору совхоза Павлу Грудинину напрямую. Пытается взыскать еще 10% акций совхоза, которые находились в собственности у некоего ООО «Универсальная Финансовая Компания». В свою очередь, эта структура контролировалась белизским офшором BONTRO LTD, бенефициаром которого являлся Павел Грудинин. Ирина просила арестовать эти акции - как чувствовала, что бывший муж выведет актив на подставных лиц.

Нечестный игрок

О том, что кандидату в президенты принадлежит заграничный офшор, сообщали СМИ в связи со скандалом во время президентских выборов. Тогда выявилось, что выдвиженец от КПРФ - не просто директор старейшего подмосковного хозяйства «Совхоз имени Ленина», а давно превратил совхоз фактически в единоличную собственность. На протяжении многих лет он сдавал в аренду или продавал дорогие земельные участки в районе МКАД, а полученную прибыль выводил, в том числе на заграничные счета.

Тогда Грудинин называл обнародованную информацию бредом, но сразу после президентской кампании, ставшей одной из самых провальных для КПРФ, сведения начали подтверждаться. Причем в судах, которые инициировали рядовые пайщики ЗАО «Совхоз имени Ленина», чьими земельными участками Грудинин, по их словам, завладел обманом.

Вероятно, Павлу Николаевичу при выдвижении на президентские выборы никто не подсказал, что рассматривать кандидата будут в том числе сквозь призму его поступков и отношений с близкими. И эту проверку он явно не прошел. Всю предвыборную кампанию он говорил одно, а делал ровно противоположное. Рассуждал о том, что олигархи «вместо того чтобы вкладываться в развитие собственной экономики, много лет безудержно тащили неправедные доходы в офшоры», а сам был, по сути, таким же олигархом и имел офшоры. Утверждал - «никаких заграничных счетов у меня нет», а счета были - в европейских банках UBS Switzerland AG и Liechtensteinische Landesbank AG. А когда Ирина Грудинина рассказала об этом и о разводе с политиком в программе Андрея Малахова «Прямой эфир», Грудинин попытался обвинить свою жену во лжи, подав иск к ВГТРК. Но суд подтвердил, что прозвучавшая в СМИ информация о ценных бумагах в иностранных банках на сумму 7,4 млрд рублей - правда.

Сегодня Грудинин снова судится с прессой - журналистом Олегом Лурье и телеканалом НТВ - в надежде защитить свою репутацию. Предыдущий суд он уже проиграл. Многие эксперты уверены - Павел Грудинин изначально намеренно скрывал правду от избирателей.

«Это была нечестная игра с обществом, потому что под видом кандидата-коммуниста на выборы шел обычный олигарх. Но наши люди - не дураки и быстро раскусили этот подлог. Игра в политику для Грудинина проиграна. Россияне в нем разочаровались, он перестал быть интересен власти, а впереди его может ждать самый сильный удар - олигарх рискует лишиться внушительной части своего капитала», - говорит политолог, профессор Высшей школы экономики Николай Петров.

Павел Грудинин делиться имуществом с женой явно не хочет.

Выблый актив

То, что Грудинину принадлежит офшор с Белиза и соответственно еще 20%, помимо официальных 44%, акций «Совхоза имени Ленина», было доказано в ходе бракоразводного процесса и судебных разбирательств с обманутыми пайщиками. Это те факты, которые на голубом глазу отрицали и экс-кандидат, и руководство КПРФ.

Только где теперь искать эти 20% - большой вопрос. Как посетовала адвокат Елена Бойцова, представляющая интересы Ирины Грудининой в суде, сейчас «к сожалению, совершаются действия по уводу активов, принадлежащих семье Грудининых». Оказалось, что, как только начался развод, сразу была инициирована ликвидация фирмы, владеющей офшором. Информация о том, что экс-кандидат в президенты попытался спрятать актив, появилась в СМИ. Было опубликовано видео, на котором сам Грудинин и его друг Сергей Выблый обсуждают «долю ее акций». «Сделка проведена, а что еще надо?» - слова директора совхоза можно перевести как «ничего ей не достанется». Был опубликован и документ, согласно которому Грудинин доверил Выблому управление офшором, а значит, и проведение любых сделок.

Попутно у бывшего претендента на главный государственный пост в стране еще обнаружилась иностранная недвижимость. По словам адвокатов его бывшей супруги, «у Павла Николаевича имеется дом за границей». СМИ писали и о других офшорах экс-кандидата. Будет ли найдено все это имущество, «нажитое непосильным трудом»? Похоже, не зря волнуется Ирина Грудинина, ведь благодаря расторопности своего экс-супруга, ей по итогам всех судов может достаться лишь дырка от бублика.

КСТАТИ

Мелкая месть

«Его доходы намного больше, чем суммы, которые он декларирует. Я даже знаю источники этих доходов», - рассказывала Ирина Грудинина в телепрограмме Малахова «Прямой эфир». Похоже было, что женщина от отчаяния решилась на всю страну рассказать о сокровенном. Еще в начале прошлого года она претендовала на статус первой леди, а буквально через несколько месяцев ее назвали брошенной женой. Правда, роль эту Ирина Игоревна примерила не впервые - по ее словам, политик ей постоянно изменял.

Не меньшим унижением для бедной женщины стало то, что олигарх во время выборов представлялся добропорядочным семьянином и фактически использовал для этого свою супругу, хотя уже давно жил на две семьи, а проиграв, обвинил жену в том, что не давала развод целых 9 лет, что, по ее словам, просто ложь. А потом вообще довел ситуацию с разделом имущества до суда.

«Как будто нельзя было разойтись миром, - возмущается актриса и телеведущая Эвелина Блёданс. - Настоящий мужик должен уходить, взяв только ружье и носки, да еще и содержать прежнюю семью. Хотя бы в знак уважения и благодарности к женщине, которая прошла с ним все лишения, родила ему и вырастила двоих сыновей и с которой он еще и венчался».

Но вместо благодарности экс-кандидат опустился до «мелких пакостей». В расположенном на территории «Совхоза имени Ленина» салоне красоты, которым владеет Ирина Игоревна, начались отключения света и воды. В совхозе говорят, что по прямому приказу директора Грудинина. Расчет прост - надавить на бывшую супругу, чтобы та отказалась от тяжбы по разделу имущества.

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