Сергей Захаров так и не помирился с администратором, из-за драки с которым попал в тюрьму

- Сережа не мелькал, не светился, как многие его коллеги-артисты, реклама ему была не нужна, - рассказывает Владимир Кауфман. - Он все время гастролировал, много ездил по стране. Публика на него шла, у него был свой зритель. Театрально-концертные залы на тысячу мест всегда собирал.

- Странно, что Сергея Захарова не забыли, хотя из-за уголовного дела он выпал из концертной жизни на несколько лет.

- Когда он вернулся на сцену, он снова стал петь свой репертуар. «Ария Мистера Икс» в его исполнении звучала на таком же высочайшем уровне, как и когда ее пел Георг Отс. Сережа очень следил за собой, всегда был степенный, неторопливый, цветущий, приветливый, очень комфортный человек. Не было случая, чтобы он сорвал концерт или вышел на сцену пьяный.

Та история с дракой, из-за которой Сережа был осужден по уголовной статье, послужила ему хорошим уроком. Миша Кудряшов (администратор ДК Ленсовета, с ним и произошла драка — Ред.) после долго лечился. Насколько я знаю, Сережа так и не помирился с Михаилом.

ПАМЯТЬ

Михаил Боярский о смерти Захарова: «Сережа сильно отличался от нашей поверхностной эстрады»

Друзья и коллеги вспоминают народного артиста, который умер на 69-ом году жизни в Москве (подробности)