«Отрубленная голова в мусорном ведре меня не смущала»: Британская школьница, уехавшая в ИГИЛ*, просится домой

Эта история началась в феврале 2015 года, когда группировка «Исламское государство» была в самом расцвете сил и наводила страх на весь мир.15-летние британки Шамима Бегум, Амира Абасе и Кадиза Султана учились в Академии Бетнал Грин. И когда в школе узнали, что девочки-отличницы собрали вещи и тайком от родителей улетели в Турцию, сначала не поверили. Но вскоре одна из них вышла на связь - оказалось, что подруги уже были в Сирии. Точнее в столице ИГИЛа - городе Ракка. Там они вышли замуж за молодых боевиков и вскоре родили от них детей.

Однако за эти годы "Исламское государство" пало. И большая часть боевиков была убита и захвачена в плен. Кто-то сумел залечь на дно, и сейчас их добивает сирийская армия и курдские формирования. В тех жутких боях погибли и Амира с Кадизой. О третьей «джихадистке» долгое время не было вестей. Пока Шамиму Бегум не нашли в лагере для беженцев на девятом месяце беременности.

Архивное фото из лондонского аэропорта. Британки Шамима Бегум, Амира Абасе и Кадиза Султана перед посадкой на рейс в Турцию, откуда они перебрались к террористам.Фото: EAST NEWS

Как пишет газета Daily Mail, это третий ребенок Шамимы. Двое умерли от болезней и голода. Однако, несмотря на все ужасы, с которыми девушке пришлось столкнуться, она наотрез отказывается раскаиваться.

«Я не жалею, что приехала сюда», - цитирует беглянку издание. «Но теперь все, чего я хочу - это вернуться домой в Великобританию. Мой ребенок вот-вот родится, и я мечтаю жить спокойно. Я уже не та глупая 15-летняя школьница, и понимаю, что дома меня ждут. Я также прекрасно знаю, что на родине меня осуждают, и обо мне много писали в интернете. Но сейчас я думаю только о своем ребенке».

Шамима еще раз подчеркнула, что она не сожалеет о присоединении к ИГИЛу. И ее совсем не смущали публичные казни.

«У меня была нормальная жизнь в Ракке. Конечно, напрягали постоянные бомбежки и стрельба. Но это война. И когда я впервые увидела отрубленную голову в мусорном ведре, это меня совсем не смутило. Это был захваченный в плен солдат. И мне было его совсем не жаль - он был врагом ислама. Я просто представила, что бы он сделал с мусульманкой, если бы у него была такая возможность», - холоднокровно рассказывает журналистам Шамима.

Несмотря на шокирующие откровения, адвокат девушки Тасниме Акунджи утверждает, что ее подзащитная - жертва, и никакого отношения к преступлениям ИГИЛа не имеет.

НЕИЗВЕСТНО, ЧЕМ ЗАНИМАЛАСЬ

Бегум не рассказывает, что конкретно она делала для "Исламского государства". По ее словам, она вела образ жизни правоверной мусульманки - любила мужа и воспитывала детей. Супруг, по словам Шамимы, недавно сдался курдам из «Сирийских демократических сил» (СДС). С тех пор она его не видела.

РЕАКЦИЯ ЛОНДОНА

По словам министра внутренних дел Великобритании Бена Уоллеса, Бегум имеет право вернуться домой.

«Мы не подвергаем риску жизнь британцев кем бы они ни были. Но если они присоединились к ИГИЛ, пусть ожидают допроса и даже судебного преследования. Любые действия имеют последствия. Я думаю, многим интересно, зачем эти люди возвращаются в страну, которую они так ненавидят».

Уоллес также добавил, что его очень беспокоит тот факт, что Шамима Бегум до сих пор поддерживает террористов.

ПУСТЬ ОСТАЕТСЯ В СИРИИ

Считает британский политик Найджел Фараж.

«Она по-прежнему преданная ИГИЛу террористка. Если бы она с подругами вернулась в 2015-м, их бы посчитали жертвами, одураченными в интернете. Тогда бы их не стали преследовать. Но теперь поздно».

Фараж добавил, что около 800 мужчин, женщин и детей из Великобритании уехали в Сирию и Ирак, чтобы присоединиться к ИГИЛ. Половина из них вернулась, но только 40 человек были привлечены к ответственности за свои преступления.

* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - группировка, запрещенная в РФ.