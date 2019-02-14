Выставку «Сокровища музеев России» посетило больше четверти миллиона россиян!

14 февраля 2019 года на площадке тюменского исторического парка «Россия – Моя история» прошел третий межрегиональный форум «История России 3.0». В его работе приняли участие представители 19 исторических парков «Россия-Моя история» – в целом более 100 делегатов из различных подразделений проекта. Главная задача форума – подвести итоги работы проекта за 2018 год.

Основными темами для обсуждения стали посещаемость исторических парков, популяризация отечественной истории среди молодежной аудитории, открытие новых парков, обмен опытом между директорами и самые яркие достижения проекта. Так, в 2018 году на территории России были открыты 3 исторических парка: в Саратове, Краснодаре и Ростове-на-Дону. По итогам прошлого года проект вошел в пятерку лидеров российских музеев рейтинга «Медиалогии», в этом году запланировано открытие представительств проекта во Пскове, Сургуте, Владивостоке и Челябинске.

Подробно о результатах работы в 2018 году рассказал управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов Есин Иван Владимирович.

- Добрый день! Расскажите о достижениях, уверен, Вам есть, чем гордиться.

- Здравствуйте! 2018 год был очень насыщенным, живым, но главное – интересным и плодотворным! За год наши исторические парки посетили 2,5 млн человек. Мы продолжили развивать нашу масштабную региональную программу: новые исторические парки открылись в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Саратове. На сегодняшний день в России работают уже 19 исторических парков «Россия – Моя история». В них идет активная работа, и не только экспозиционная – проводятся мероприятия, лекции, совместно с ведущими ВУЗами страны, работает программа переподготовки и повышения квалификации учителей

В ноябре по инициативе Патриаршего совета по культуре и при нашей организационной поддержке в московском Манеже прошла уникальная выставка «Сокровища музеев России», на которой впервые в истории России были представлены около 300 шедевров живописи из региональных музеев страны. Основной темой экспозиции стало нерушимое единство культурного пространства страны, его колоссальный образовательный и художественный фонд.

- Насколько я знаю, некоторые жаловались на большие очереди…

-Мы старались сделать все, что могли, чтобы люди не стояли на улице подолгу. Но большая очередь была связана с живым интересом людей. Их можно понять: никогда ещё в России в едином собрании не были показаны художественные произведения почти со всех уголков страны: от Владивостока и Иркутска до Грозного и Калининграда. К тому же вход для посетителей был абсолютно бесплатный. В итоге выставку посетили более 250 000 человек.

Возвращаясь к первому вопросу, хочу сказать, что в этом году мы также выступили партнерами в федеральном проекте по благоустройству территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе. Главная его цель — сделать музей достойным того наследия, которое он хранит. Ведь этот город был основан в V веке до нашей эры, он хранит богатейшие сведения о культуре величайших мировых цивилизаций: Древней Греции, Древнего Рима, Византии. Только здесь можно увидеть, как на смену античности плавно приходило средневековье. Только здесь сохранились целые древние усадьбы со всем инвентарем. И самое, наверно, для нас главное, что здесь тысячу лет назад князь Владимир, приняв крещение, по сути предопределил развитие нашей страны по христианскому пути.

-Тогда расскажите подробнее, что именно было сделано вами в этом удивительном месте?

- Перечислить всё по памяти я вряд ли смогу. Скажу о главном. Во-первых, совместно с музеем проведено благоустройство 10 гектаров музейной территории — такая работа велась здесь впервые за 30 лет! Также совместно с музеем-заповедником мы провели реставрацию так называемой Куртины 19 — крепостной стены, построенной ещё в античные времена, ценного объекта культурного наследия. А ведь она дожидалась реставрационных работ почти полвека! Помимо этого: реконструирована входная зона музея, налажена система автоматизированной продажи билетов, обустроен кинолекторий, создана художественная подсветка археологических памятников на территории музея, на древних стенах проходили ночные мультимедийные шоу. Сегодня в Херсонесе можно познакомиться с историей этого древнего города, узнать много интересных фактов о нем — вам помогут информационные сенсорные экраны, которые мы установили на территории музея. А ещё мы сделали в музее удобную сеть дорожек и тропинок, установили скульптурные инсталляции.

- Проект очень масштабный. Как вам удалось его осуществить?

- Сами мы, конечно, не справились бы. Мы выступили партнерами. Работа под патронажем Патриаршего совета по культуре велась при содействии Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Севастополя, коллектива музея «Херсонес Таврический».

- Финансировались ли работы в Херсонесе за счет бюджетных средств?

- Нет, бюджетные деньги на это не выделялись. Финансово нам помогали исключительно те люди, которые живо интересуются и дорожат историей своей страны — и не жалеют средств ради ее сохранения. Сейчас это слово постепенно забывается, но еще недавно такие люди носили почетное звание меценатов.

- Назовете имена спонсоров?

- Предпочитают сохранять анонимность.

- А не навредили ваши работы археологическим сокровищам Херсонеса?

- Нет-нет, все работы, которые мы проводили, были одобрены Министерством культуры и велись под строгим контролем специалистов. Как же иначе? К тому же в разработке проекта мы полагались на опыт лучших мировых музеев под открытым небом. В этом году в пилотном режиме в Херсонесе были запущены ночные экскурсии «Свет Херсонеса», подобные тем, что проводятся в Музее Римского форума и в Помпеях. Уже сейчас можно сказать, что формат станет популярным и экскурсии будут продолжены.

- Насколько я знаю, уже удалось провести на территории музея и несколько мероприятий.

- Да, совместно с коллективом музея-заповедника. В первую очередь, это, конечно, фестиваль под открытым небом «Исторический парк — Херсонес Таврический». Он начался в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, когда отмечалось 1030-летие Крещения Руси. В программе было мультимедийное образовательное шоу и выступление хора Сретенского монастыря. Культурную программу в Херсонесе продолжил цикл мероприятий «Летний вечер в Херсонесе» и уникальные международные фестивали «Опера в Херсонесе» и «Звезды мирового балета».

- Мероприятия шли прямо на исторической застройке?

- Часть фестивальных мероприятий проводится на уникальном по своей исторической значимости объекте – античном театре. Он был построен в III веке до нашей эры и является одной из главных достопримечательностей города-полиса. Это единственный найденный в Северном Причерноморье древний театр, и в наши дни он получил вторую жизнь – там и сегодня показывают театральные постановки и проходят концерты классической музыки. Для других мероприятий по согласованию с экспертами из Министерства культуры был возведен легкий амфитеатр в портовом районе; при этом были соблюдены все требования к сохранению памятника. В целом можно сказать, что сегодня музей Херсонес Таврический становится не только историческим и просветительским центром, но также центром культурной жизни Крыма.

- Вы часто говорите про экспертов, принимающих участие в ваших проектах. Могли бы вы подробнее осветить этот вопрос?

- Конечно. Во всем, что мы делаем, мы полагаемся на мнение специалистов. Мы продолжили сотрудничество с Институтом российской истории Российской академии наук, МГУ и РГГУ, и даже расширили его рамки. В этом году в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» был проведен курс лекций образовательной программы «Россия – Моя история». Мы хотим, чтобы она помогла школьникам сдать единый государственный экзамен и подготовиться к участию во Всероссийской олимпиаде по истории Отечества. Лекции и практические занятия школьникам вели преподаватели из МГУ. Проектом лично занимался президент исторического факультета МГУ, академик РАН Сергей Павлович Карпов. Я верю, что когда-нибудь простой школьник или школьница из Севастополя станет победителем Всероссийской олимпиады.

- Не сомневаюсь! В этом году вы также завершили реконструкцию экспозиций в историческом парке «Россия – Моя история» в Москве. Расскажете подробности?

- Да, конечно. Во-первых, теперь в нашем флагманском историческом парке можно увидеть все четыре экспозиции нашего проекта, то есть познакомиться со всей историей российской государственности от эпохи Рюриковичей до наших дней. Мы сделали ставку на повышение интерактивности наших экспозиций и создали несколько залов-квестов, в которых гости выставки максимально вовлекаются в процесс изучения истории Отечества. Эти новые залы расположены на экспозициях «Рюриковичи» и «Романовы» на площади более 500 квадратных метров. Это и квест, который расскажет о древней истории Московского Кремля, и зал «Путь из варяг в греки» с настоящей древнерусской ладьей, и игровой зал «Бояре и крестьяне», и зал «Древо Романовых».

- Это интерактивы, то есть всё-таки развлекательная часть. Что можно увидеть нового по содержанию?

- Не совсем соглашусь, не только развлекательная. Все наши интерактивы ещё и познавательные. В целом, работы проделана масса. Экспозиции обновлены на 60%, добавлено целых 100 единиц нового контента. Нами была проведена глобальная исследовательская работа: добыты новые архивные фото- и видеоматериалы, собраны новые интересные факты. Подчеркну, что реконструкция и обновление экспозиций – это наш совместный труд с нашими гостями. Со времени открытия, с 2015 года, мы собирали предложения по улучшению наших экспозиций, обращали внимание и на конструктивную критику в свой адрес. Мы благодарны всем, кто отнесся неравнодушно к нашему проекту и высказал свои пожелания. Мы постарались их учесть. Кстати, ещё из новшеств московского парка – после открытия посещение исторического парка стало бесплатным для всех наших гостей до 18 лет, а до конца этого года и вовсе вход на все экспозиции будет свободным. Кроме того, при покупке билетов на сайте их можно купить за полцены, а при посещении выставок «Рюриковичи» и «Романовы» и покупке билетов в самом парке, вход на экспозицию по истории XX века – бесплатный.

- Следит ли за ходом обновления Патриарший совет по культуре?

- Идея создания наших экспозиций действительно исходила от Патриаршего совета по культуре, но к работе в научно-методическом совете по разработке материалов выставки были привлечены светские специалисты широкого спектра, профессионалы. На данный момент исторический парк «Россия – Моя история» — это вполне самостоятельная организация. Наш проект исторически, несомненно, связан с Русской Православной Церковью. Однако не стоит забывать, что мультимедийные парки открываются не только там, где большая часть населения считает себя православными людьми, но и в мусульманских регионах: Башкирия, Татарстан, Дагестан. И каждый исторический парк имеет свой уникальный контент, в том числе рассказывающий историю ислама в этих регионах. Другой, вопрос: почему никто до церкви не предложил подобный проект и не помог с организацией столь нужного для нашей страны интерактивного, увлекательного исторического парка, в котором собрана вся наша история? А такой исторический парк, как оказалось, действительно очень востребован.

- Можно сказать, что ваш региональный проект по открытию исторических парков состоялся, их география действительно очень обширна. Получается контролировать работу в регионах?

- Мы всегда на связи, но некорректно говорить о директивном управлении, так как каждый парк – самостоятельное юридическое лицо. Наша задача помогать и поддерживать инициативы наших коллег из регионов. Для этого мы создаем Ассоциацию исторических парков. Мы уже, совместно с РВИО, провели два форума, в Ставрополе и Москве, с участием их региональных представителей и сотрудников исторических парков. Там были обучающие мероприятия, лекции, разрабатывалась общая стратегия развития проекта. В целом, мы довольны. Как я уже говорил, за прошедший год исторические парки в регионах посетили более 2,5 миллионов человек. Цифры впечатляют, но в то же время это и огромная ответственность. Поэтому мы постоянно улучшаем экспозиции, работаем с научными экспертными группами, устраняем недочёты и вносим дополнения. В то же время в региональных парках регулярно проводятся интересные мероприятия и временные экспозиции. Есть даже планы проводить в наших региональных парках выставки, подобные «Сокровищам музеев России». Инициатива коллективов парков, про которую я уже упоминал, играет в этом вопросе огромную роль. Нам важно, чтобы исторический парк воспринимали не только как место изучения истории, но и как место, куда бы хотелось вернуться, сходить всей семьей, пригласить друзей. И парки в регионах уже становятся местом притяжения, в них создаются исторические клубы, проводятся культурные мероприятия. В прошлом году, совместно с поисковым движением России, мы провели в региональных парках выставку «Имена из солдатских медальонов». В Волгограде ее открывал Президент России Владимир Владимирович Путин. Выставка была тепло встречена, и получила много благодарных отзывов.

- Начали мы с традиционного вопроса. Закончим тоже традиционно. Какие у вас планы?

- Планов, как писал Маяковский, громадье. Во-первых, в этом году, по инициативе нескольких регионов, мы планируем помочь запуску исторических парков во Пскове, Владивостоке, Челябинске и Сургуте. Также будет продолжена работа с нашими экспертами по улучшению уже работающих экспозиций, мы будем вводить новые форматы интерактивов, будет продолжена работа в Херсонесе.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех: наших друзей и партнеров, помогавших с организацией выставки в Манеже: Третьяковскую галерею, РОСИЗО, коллективы музеев России. Хочу сказать спасибо нашим гостям, которые терпеливо ждали открытия обновленных экспозиций, и, конечно, нашей команде, всем паркам, которые проделали в прошедшем году по-настоящему титаническую работу.