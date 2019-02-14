2019-02-14T18:12:52+03:00
Происшествия

Во «Внуково» столкнулись два пассажирских самолета

Один самолет крылом зацепил хвост другого лайнера, теперь считают ущерб
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Во время буксировки воздушного судна Boeing 747 без пассажиров в аэропорту «Внуково» произошло столкновение с воздушным судномВо время буксировки воздушного судна Boeing 747 без пассажиров в аэропорту «Внуково» произошло столкновение с воздушным судномФото: ТАСС
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В столичном аэропорту «Внуково» 14 февраля один самолет крылом зацепил хвост другого лайнера. Конечно, это никакая ни авиационная романтика, День влюбленных никто не отмечал. Виновным оказался буксировщик. Как удалось выяснить, столкнулись самолеты компаний «Россия» и «AZUR air». Последний стоял на стоянке.

- Во время буксировки воздушного судна Boeing 747 без пассажиров в аэропорту «Внуково» произошло столкновение с воздушным судном. Буксировка происходила обслуживающей компанией, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе авиакомпании «Россия». - В результате этого повреждено воздушное судно нашей авиакомпании.

Самолет уже осмотрели и подсчитали ущерб — порядка 300 тысяч долларов, которые должна будет предоставить страховая компания. В авиакомпании «AZUR air» еще не подсчитали ущерб.

- Наш самолет Boeing 767-300 в этот момент находился на стоянке, строго по разметке с установленными колодками. Пассажиров на борту не было. Когда происходила буксировка самолета сторонней авиакомпании, то лайнер произвел касание своим крылом хвостового стабилизатора нашего самолета, - рассказали в «AZUR air».

На данным момент создана комиссия по расследованию случившегося. Это подтвердили и в самом аэропорте «Внуково».

- По факту инцидента создана инспекционная комиссия. В воздушных самолетах обеих компаний пассажиров не было. Пострадавших нет, - прокомментировали во «Внуково».

В аэропорте рассказали, что буксировку выполняли сотрудники хэндлинговой компании Ю-Ти-Джи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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