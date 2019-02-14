Анна Нетребко обещает станцевать в Кремле канкан

Анна Нетребко впервые споет дуэтом с итальянской звездой Андреа Бочелли. Компанию им составят известный тенор Юсиф Эйвазов, выступающий на лучших оперных сценах, и прима Венской оперы сопрано Ольга Перетятько.

Про Ольгу Бочелли много слышал, но познакомился с ее голосом благодаря видеозаписям, которые прислал продюсер Максим Берин. Ему, собственно, и пришла в голову идея устроить такой грандиозный вечер.

- Это будет особенный концерт, по-настоящему историческое событие. Мы собрали на одной сцене лучших певцов, все они сейчас находятся на пике формы. Было весьма непросто состыковать их графики, - рассказал продюсер на встрече с журналистами. - Билеты уже поступили в продажу и большая часть раскуплена.

По словам Максима Берина, зрителей ждет масштабное событие. Его можно сравнить с историческими оперными выступлениями.

На сцене появится особая подсветка, огромные экраны, где станут транслировать видеопроекции под каждый номер.

Исполнители готовят большую программу, в которой примут участие также и другие артисты, в том числе оркестр «Новой оперы».

- Подобный формат привычен Андреа: он всегда приглашает друзей и соединяет множество разноплановых исполнителей - хор, солистов, балетных артистов. Сейчас мы обсуждаем программу вечера, - рассказал «Комсомолке» Юсиф Эйвазов. - Будет, конечно, не только опера. Будет кроссовер (стиль, сочетающий элементы оперы, поп, рок музыки — прим. Ред.), очень много красивых песен. Андреа любит соединять серьезные оперные произведения и популярные композиции. Мы приготовим интересные дуэты. Думаю, споем что-то из репертуара трех теноров, но на двоих. И, конечно, сольные выступления приготовим.

- Мы с Ольгой Перетятько станцуем канкан, - пошутитла Анна Нетребко, отвечая на вопрос о том, что ждет публику в Кремле. И тут же серьезно добавила:

- Андреа и я, скорее всего, будем петь дуэты из «Мадам Баттерфляй», он сам предложил это, - поделилась планами Анна Нетребко. - А Ольга Перетятько споет дуэт из «Лючии ди Ламмермур», в которой она дебютировала буквально на днях в Венской опере. Нет, это не будет вечер исключительно серьезной оперы, но мы подарим зрителям замечательную музыку, которая несет потрясающую энергетику.

Организаторы уверяют, за акустику Кремлевского дворца, считающуюся не самой простой, можно не опасаться, ведь со звуком будут работать высококлассные специалисты из Великобритании, постоянные партнеры Бочелли, и их российские коллеги.