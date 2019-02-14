2019-02-14T18:43:10+03:00
Досуг

Анна Нетребко обещает станцевать в Кремле канкан

4 июня оперная дива выступит на главной сцене страны вместе с Андреа Бочелли
Оксана ФОМИНА
Поделиться:
Мы с Андреа, скорее всего, будем петь дуэты из «Мадам Баттерфляй», - поделилась планами Анна НетребкоМы с Андреа, скорее всего, будем петь дуэты из «Мадам Баттерфляй», - поделилась планами Анна НетребкоФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Анна Нетребко впервые споет дуэтом с итальянской звездой Андреа Бочелли. Компанию им составят известный тенор Юсиф Эйвазов, выступающий на лучших оперных сценах, и прима Венской оперы сопрано Ольга Перетятько.

Про Ольгу Бочелли много слышал, но познакомился с ее голосом благодаря видеозаписям, которые прислал продюсер Максим Берин. Ему, собственно, и пришла в голову идея устроить такой грандиозный вечер.

- Это будет особенный концерт, по-настоящему историческое событие. Мы собрали на одной сцене лучших певцов, все они сейчас находятся на пике формы. Было весьма непросто состыковать их графики, - рассказал продюсер на встрече с журналистами. - Билеты уже поступили в продажу и большая часть раскуплена.

По словам Максима Берина, зрителей ждет масштабное событие. Его можно сравнить с историческими оперными выступлениями.

На сцене появится особая подсветка, огромные экраны, где станут транслировать видеопроекции под каждый номер.

Исполнители готовят большую программу, в которой примут участие также и другие артисты, в том числе оркестр «Новой оперы».

- Подобный формат привычен Андреа: он всегда приглашает друзей и соединяет множество разноплановых исполнителей - хор, солистов, балетных артистов. Сейчас мы обсуждаем программу вечера, - рассказал «Комсомолке» Юсиф Эйвазов. - Будет, конечно, не только опера. Будет кроссовер (стиль, сочетающий элементы оперы, поп, рок музыки — прим. Ред.), очень много красивых песен. Андреа любит соединять серьезные оперные произведения и популярные композиции. Мы приготовим интересные дуэты. Думаю, споем что-то из репертуара трех теноров, но на двоих. И, конечно, сольные выступления приготовим.

- Мы с Ольгой Перетятько станцуем канкан, - пошутитла Анна Нетребко, отвечая на вопрос о том, что ждет публику в Кремле. И тут же серьезно добавила:

- Андреа и я, скорее всего, будем петь дуэты из «Мадам Баттерфляй», он сам предложил это, - поделилась планами Анна Нетребко. - А Ольга Перетятько споет дуэт из «Лючии ди Ламмермур», в которой она дебютировала буквально на днях в Венской опере. Нет, это не будет вечер исключительно серьезной оперы, но мы подарим зрителям замечательную музыку, которая несет потрясающую энергетику.

Организаторы уверяют, за акустику Кремлевского дворца, считающуюся не самой простой, можно не опасаться, ведь со звуком будут работать высококлассные специалисты из Великобритании, постоянные партнеры Бочелли, и их российские коллеги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«От мала до велика»: площадки чтений, первые звездные участники и новости кастинга
Стали известны площадки, на которых пройдут чтения «От мала до велика», и имена первых знаменитостей-участников. Обычные пользователи также успеют присоединиться к чтецам проекта — онлайн-кастинг продлен до 30 ноября
В Москве пройдет выставка «История России в зеркале рекламы»
Ассоциация коммуникационных агентств России, Государственный центральный музей современной истории России и Российская Академия Рекламы при участии Музея упаковки анонсировали проведение выставки, посвященной 140-летию профессиональной российской рекламы
Новости 24
Следующая встреча по урегулированию в Сирии состоится в Астане
Губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал "КП", каким будет Восточный экономический форум-2019
Путин: необходимо скорее запустить конституционный комитет в Сирии
Кожемяко в интервью "КП" ответил на вопрос о строительстве гостиниц в Приморье
Губернатор Приморья Олег Кожемяко - "КП": "Инвесторов в наш регион привлекает горнорудная промышленность и агрохолдинги"
Кожемяко в интервью "КП" указал на важность продвижения региональных проектов
Путин: Россия, Турция и Иран позитивно оценивают вывод войск США из Сирии
Кожемяко в интервью "КП" рассказал о наиболее интересном инвестпроекте в Приморье
Шойгу: Россия сделала все для сохранения ДРСМД
Россия, Турция и Иран будут придерживаться астанинского процесса
Свадебный кабриолет с автографом Путина ушел с молотка за 20 тысяч евро
В Москве эвакуирован Ярославский вокзал из-за угрозы минирования
Лидия Федосеева-Шукшина призналась, что заболела из-за постоянного стресса
Ребенок погиб при пожаре на юге Москвы