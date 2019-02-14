2019-02-14T20:19:05+03:00
Политика

Генерал армии Анатолий Куликов - о законопроекте против «воров в законе»: Следующим шагом должно быть воссоздание структур по борьбе с оргпреступностью

Об этом экс-глава МВД, бывший вице-премьер России рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда»
Александр ГАМОВ@gamov1
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Председатель Клуба военачальников России, генерал армии Анатолий Куликов. Фото Валерий Шарифулин/ТАССПредседатель Клуба военачальников России, генерал армии Анатолий Куликов. Фото Валерий Шарифулин/ТАСС
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- Анатолий Сергеевич, Президент России внес в Госдуму законопроект против «воров в законе». Лидеров преступного мира предлагается сажать на срок до 15 лет...

- Саш, я не готов к комментариям. Надо бы проект почитать, посмотреть.

- А я вам сейчас расскажу… Здесь речь о чем? Изменения в Уголовный кодекс, поправки касаются статей об оргпреступности. В частности, президент предложил дополнить статью 210 «Организация преступного сообщества и участие в нем» еще одним пунктом – «занятие высшего положения преступной иерархии будет караться…»

- Я понял. Значит, таким образом могу прокомментировать. Только очень коротко.

Первое. Если - плюс к этому закону - будет еще принято решение о возвращении и воссоздании структур по борьбе с оргпреступностью, тогда в этом вижу смысл реальный. Мы же в 2008 году расформировали подразделение по борьбе с организованной преступностью.

- В МВД?

- Конечно. Они были в МВД расформированы. И за этим последовали все остальные негативные последствия.

- Какие же?

- Ликвидация банка данных, всех данных на оргпреступность, агентурные данные и все остальное.

- Да вы что?

- Да! И это не сказалось лучшим образом... Вот сейчас, если так ставится вопрос, то говорить только о какой-то верхушке у оргпреступности (иными словами - о «воре в законе». - А.Г.), не имея подразделения по борьбе с оргпреступностью, - в этом, конечно, я не вижу глубокого содержания.

- А вот еще смотрите... Президент предлагает отдельно наказывать на срок от 12 до 20 лет за участие в сходках преступных организаций. Это тоже…

- Ну, это я все разделяю, это все правильно. Но, повторяю, если мы хотим иметь результат и реальную борьбу вести, - то надо восстанавливать кадры, пока мы их еще не разбазарили, они еще сохранились, старые кадры.

- А так вы поддерживаете эти президентские поправки?

- Конечно.

- И там еще один момент. В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что до сих пор уголовная ответственность для лидеров ОПГ (организованная преступная группа. - А.Г.) наступала «только в случае совершения ими общественно опасного деяния».

- Ну, конечно! Потому что не было последствий, так сказать… И даже если наступали последствия, то он (лидер ОПГ. - А.Г.) нес в равной степени ответственность со всеми остальными.

- А сейчас, в случае принятия этих поправок, уголовная ответственность будет предусмотрена за сам факт лидерства.

- Да, да. Это правильно.

- И теперь вот «воры в законе» за то, что они воры, они за это не отвечают?

- Но там ведь речь идет не только о «ворах в законе». Не все же лидеры организованных преступных групп являются «ворами в законе». «Вор в законе» может быть один на весь гарнизон, мягко говоря, а лидеров организованных преступных групп на этой территории может быть десятки.

- А-а! Ясно. То есть, они сейчас почешут затылки, да?

- Конечно. Это правильно. Но, повторяю, с моей точки зрения, надо восстанавливать и подразделения по борьбе с оргпреступностью.

- Это должен быть следующий шаг.

- Конечно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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