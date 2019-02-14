2019-02-14T20:25:19+03:00
Происшествия

Эксперт о взрывах газа в российских городах: Это происходит, потому что за оборудование толком никто не отвечает

Ситуацию «Комсомолке» прокомментировал заместитель исполнительного директора ЖКХ-Контроль Андрей Костянов
Елена АРАКЕЛЯН
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Как правило, ЧП случаются из-за того, что что-то не так с газовым оборудованием в самих квартирахКак правило, ЧП случаются из-за того, что что-то не так с газовым оборудованием в самих квартирахФото: Мария МИШКИНА
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В Красноярске 14 февраля произошел взрыв газа в жилом доме. Половина здания разрушена, к настоящему моменту известно об одной погибшей женщине. После подобных происшествий в Магнитогорске, Шахтах Ростовской области, мы попросили прокомментировать случившееся эксперта.

- Как правило, ЧП случаются из-за того, что что-то не так с газовым оборудованием в самих квартирах. Оно старое, износилось. Либо как вариант — была сделана перепланировка. Или греются газовыми баллонами из-за того, что в доме плохо с отоплением — и не очень соблюдают правила безопасности, - рассказал Андрей Костянов, заместитель исполнительного директора ЖКХ-Контроль.

- Сейчас ответственность за газовое оборудование внутри домов разделена между жильцами и управляющей организацией. Все, что до запорной арматуры на стояке, с которого газ подается в квартиры, - зона ответственности управляющей компании. Все, что дальше, внутри квартир, - ответственность самих собственников жилья.

По закону, у собственников — напрямую или через управляющую компанию - должен быть заключен договор на обслуживание их газового оборудования со специализированной организацией. Это оборудование должно регулярно проверяться, а с жильцами проводиться инструктаж о правилах безопасности. Где-то эти проверки поставлены хорошо - жильцов заранее предупреждают, специалисты обговаривают с ними удобное время. А где-то — не очень хорошо. К нам в ЖКХ-Контроль поступает много жалоб на то, что люди и рады бы предоставить для проверки свои газовые плиты, но газовщики ходят по квартирам строго с 9.00 до 17.00 в рабочие дни, когда большинство граждан тоже работает, а не сидит дома.

В результате, что там творится в квартирах и где может завтра рвануть, никому точно не известно.

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В Красноярске в покровке произошел хлопок газа, в результате обрушился треэтажный дом. ЧП произошло в районе улицы 3-й Дальневосточной и Кандагарской. Здесь находится несколько многоквартирных домов, похожих на элитные особняки. ЧП произошло в одном из них (подробности).

В Красноярске произошел взрыв газа в трехэтажном жилом доме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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