Шоу «Голос. Дети»: Пришла Лобода - открывай ворота

Дождались! Снова детишки выходят к микрофонам. Снова зазвенят их звонкие фальцеты и дисканты. Снова заплачет от соприкосновения с прекрасным Пелагея, да и Валерий Меладзе, может, украдкой смахнет скупую слезу. В этом сезоне, напомним, оценивать таланты будет еще и наставница-дебютантка Светлана Лобода. В преддверии эфира «КП» изучила список претендентов на победу.

Анастасия Рогинская (8 лет, Апрелевка)

Маленькая да удаленькая звездочка запросто может сверкнуть в шоу. Все для этого есть: артистизм, пластика, вокал, харизма и трогательный образ пуговки. В каждом сезоне должна быть такая кнопка. Девочка хочет быть похожей на русалку Ариэль и с трех лет в музыке - занимается в Театре песни «Лилиум», танцует под чутким руководством мамы-хореографа. К восьми годам Настя уже заставила все полки в доме призами. Настя ведет Инстаграм и уже выступала с оркестром.

Микелла Абрамова (10 лет, Тель-Авив)

Певица Алсу уже выступала с дочерью Микеллой на телевидении - это была «Рождественская песенка года» на НТВ в 2017 году. Уже через год Алсу взяла дочь спеть вместе на сцене Кремля во время сольного концерта. Но это вовсе не блат. Девочка занимается академическим вокалом всего год, и мама подчеркивает - способности есть, это факт. Девочка не только поет, но и пишет музыку, занимается бальными танцами, говорит по-английски, учит другие языки - китайский, иврит и испанский, а еще играет на различных струнных инструментах и фортепиано. И как! В восьмилетнем возрасте девочка сыграла с симфоническим оркестром в Московской консерватории первую часть концерта Генделя.

Дочь Алсу Микелла занимается классической музыкой, но и эстрады не чурается. Фото: Максим ЛИ/Первый канал

Андрей Калашов (9 лет, Нижний Новгород)

Этот парень уже проходил слепые прослушивания в прошлом сезоне. Безуспешно. Пелагея сказала, что произошел «сбой рентгена», поэтому никто не повернулся. Он не расстроился и даже зачитал рэп для Басты. В этом году твердо намерен взять реванш (а такие прецеденты есть!). Андрей занимается музыкой с трех лет, фанатеет от машин и может проснуться в час ночи, потому что, как уверяет, захотелось спеть. Бойкий парень выступает по стране с группой Stellium Kids, поэтому часто пропускает школу. Сцена - его призвание, а детский «Голос» - хороший шанс. В прошлом году 83% зрителей во время слепых прослушиваний проголосовали за то, что к Андрею повернутся наставники.

Александра Харазьян (9 лет, Москва)

Участие в шоу для Саши - тоже принципиальный момент. В прошлом году она стала так называемым виртуальным участником проекта, то есть прислала в редакцию программы видеозапись с песней, которая была опубликована на сайте Первого канала. Теперь пришло время «развиртуализироваться». К музыке Саша прикипела сама - ее родители не имеют отношения к этому виду искусства: папа - шкипер, мама - фотограф. Тем не менее девочка мечтает стать певицей и изнуряет себя уроками вокала и сольфеджио. Обладает поставленным высоким голосом. В школу Саша не ходит, занимается по скайпу - так решили родители. А в свободное от уроков время гоняет на горных лыжах - по самым сложным, черным трассам.

Мариам Абделькадер (11 лет, Минск)

«Белорусская Бейонсе» - так зовут эту девочку на родине. Дедушка и бабушка Мариам из Катара, а она сама успешно выступает на вокальных конкурсах в Белоруссии и на Украине. Мечтает стать стоматологом, поэтому вокалом занимается только в школе, к профессиональному педагогу еще не ходила. А ведь и не скажешь: насыщенный тембр, богатый диапазон и оригинальное вибрато могут стать козырями Мариам в шоу.

«Голос. Дети». Сегодня, 21.30, Первый.

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