"Травма - не повод упрощать программу". Победившая Загитову фигуристка Щербакова на обезболивающих одержала победу на турнире

Россиянка Анна Щербакова, которая в декбаре сенсационно победила на женском чемпионате страны по фигурному катанию (оставив позади себя Загитову и Медведеву), одержала победу в новом турнире. Она стала первой на Европейском юношеском олимпийском фестивале, который проходил в Сараево. Преимущество нашей фигуристки было невероятным - 29 баллов форы конкуренткам.

Щербакова получила по итогам двух прокатов 202,79 балла. Занявшая же второе место Лукреция Беккари получила 173,69 балла от судей. Украинка Анастасия Архипова стала третьей - 161,73 балла.

А вот когда же завершились соревнования, то тренер фигуристки Даниил Глейхенгауз поделился деталями того, в каких условиях выступала фигуристка. Наша Аня получила травму во время тренировочного проката и поэтому вышла на произвольную программу с повреждением:

- Бедро побаливало, поэтому перед выступлением мы выпили обезболивающее и помазали мазью, - говорит Глейхенгауз в интервью порталу Teamrussia.pro.

При этом, Щербакова сама рискнула пойти на четверной прыжок, с которого в итоге и упала:

- Идти на четверной прыжок или нет – было решение за Аней. Я дал ей возможность его принять. Она сказала, что хочет выступать с четверным. И на разминке он у нее дважды получился. Так что падение во время проката – это именно технический сбой, а не какие-то последствия неприятных ощущений в бедре, - говорит тренер спортсменки.

Это же подмечает и сама Щербакова:

- Эти соревнования очень важны для меня, и ушиб – не повод упрощать программу. Я знала, что со всем справлюсь. Просто надо настраиваться и кататься. Несмотря ни на что, я продолжу выполнять четверной лутц, - решительно сказала фигуристка в интервью порталу Teamrussia.pro.

Как сказал тренер фигуристки, теперь после возвращения в Москву с соревнований Аню ожидает отдых и возможность восстановиться - впереди у нее выступление на чемпионате мира среди юниоров. Ну а со следующего сезона Щербакова уже по всем возрастным критериям сможет биться на взрослых турнирах.