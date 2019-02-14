Шокирующее признание Максима Виторгана: «Все, сдаюсь! Я гей»

Максим Виторган совершил каминг-аут: в Инстаграме актер признался в своей нетрадиционной ориентации. Пока поклонники Ксении Собчак гадали, из-за чего разбилась ее любовная лодка, и почему телеведущая внезапно изменила мужу с режиссером Константином Богомоловым, ее супруг откровенно признался: ему нравятся мужчины. «Я гей!», - написал Максим в соцсети.

Сделать неожиданное признание Виторгана побудили снимки, которые разместил в Инстаграме его коллега, актер Павел Деревянко. На своей страничке звезда «Домашнего ареста» опубликовал четыре фотографии с обнаженным торсом. Павел уделяет много внимания своей физической форме – занимается спортом, качает «железо» в фитнес-зале, так что законно может гордиться кубиками на прессе.

- Вот надоел ты со своей рубашкой! Определись уже! – подписал снимки Деревянко, сопроводив пост хэштегом #наденьилисними.

В комментариях тут же посыпались комплименты: «Вот это торс!», «Какие кубики», «Да лучше с таким телом вообще ходить без рубашки».

К общему хору восторженных откликов присоединился и Максим Виторган. Правда, вместо того, чтобы написать обычный дружеский одобрительный комплимент – мол, классый пресс, братан, актер отреагировал совершенно неожиданно.

- Паш, я сдаюсь! Все, я гей, - признался Максим.

Актер неожиданно заявил: "Я гей!" под постом своего коллеги Павла Деревянко. Фото: Инстаграм.

Шокирующее признание актера немедленно вызвало реакцию фолловеров, которые написали, что они, собственно, и не удивлены.

«Максим, как бы не новость. И Павлик тут ни при чем», «Знаете, и мой одноклассник теперь тоже, давайте я вас сведу», «Теперь понятно, почему Ксения ушла к другому», «Максим, поэтому к Богомолову приставали? Трогали за лицо?», «А Эммануил Гедеонович-то знает?»- комментируют пользователи Инстаграма.

Даже если списать неожиданный «каминг-аут» Виторгана на неудачную шутку, комплимент получился довольно двусмысленным. После нынешнего признания «я гей» его имидж брутального парня явно оказался под угрозой.

Напомним, слухи о том, что в браке Ксении Собчак и Максима Виторгана не все гладко, появились осенью прошлого года. Телеведущая начала открыто появляться в компании режиссера Константина Богомолова. В недавнем интервью программе «Эксклюзив» Собчак ушла от вопроса о разводе с Максимом Виторганом. При этом Ксения сообщила, что у нее в жизни сейчас «непростой период». Телеведущая дала понять, что даже в случае развода они с Виторганом сделают все, чтобы их двухлетний сын Платон был счастлив.

- Максим навсегда останется для меня человеком родным, близким, папой нашего любимого сына. В этом смысле мы навсегда с ним родственники и близкие люди, - рассказала Ксения.

Константин Богомолов и Ксения Собчак в октябре 2018 г. Фото Петр Ковалев/ТАСС

Как намекнула телеведущая, проблемы в их с Максимом пятилетнем браке начались не вчера, и Богомолов стал лишь катализатором разрыва. При этом Собчак полунамеками назвала режиссера «транспортом в новую жизнь, помогающим разорвать прежние отношения». Тем самым дав понять, что не рассматривает его как серьезную кандидатуру для нового замужества.