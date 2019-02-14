2019-02-14T23:45:57+03:00
Политика

Путин вновь вышел на татами

С тренировки дзюдоистов президент ушел с заклеенным пальцем и новой формой
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Переодевшись в кимоно президент сам вышел на татамиПереодевшись в кимоно президент сам вышел на татамиФото: REUTERS
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Владимир Путин после целого дня переговоров по Сирии отправился в сочинский спортивный центр «Юг Спорт», где тренируются сборные России по боксу, вольной борьбе и дзюдо. Еще утром пресс-секретарь президента рассказал журналистам, что глава государства собирается спустя два года вновь выйти на татами вместе с олимпийскими чемпионами. Но сначала Путин пообщался со всеми атлетами, которые попросили его повысить им мотивацию:

- До Олимпийских игр остается полтора года, просим вам для мотивации наградить всех чемпионов и тренеров государственными наградами.

- Хорошо, - согласился Путин. - Это большой труд, большая ответственность. Миллионы людей за вами смотрят, надеются на ваши успехи.

Путин вновь вышел на татами Фото: REUTERS

Путин вновь вышел на татамиФото: REUTERS

Переодевшись в кимоно, он и сам вышел на татами, где его встретили аплодисментами, как вернувшегося в команду атлета. Сначала размялся, а потом занялся отработкой бросков.

Президент вызвался поработать со старой знакомой - бронзовой чемпионкой Олимпиады в Рио-де-Жанейро Натальей Кузютиной. Причем в какой-то момент Наталья разошлась и начала проводить уже совсем не выставочные броски.

Потом Путин перешел уже к совсем серьезным соперникам - победителям лондонской Олимпиады Мансуу Исаеву и Тагиру Хайбулаеву. Во время одного из захватов, когда он работал в паре чемпионом Игр-2016 в Бразилии Бесланом Мудрановым, Путин остановился и попросил принести ему пластырь, чтобы заклеить палец. Назвать это травмой вряд ли можно, но дзюдо как любой спорт способен на неожиданности.

Потом Путин перешел уже к совсем серьезным соперникам Фото: REUTERS

Потом Путин перешел уже к совсем серьезным соперникамФото: REUTERS

- Чем более высококлассный спортсмен, тем с ним легче, - не имел никаких претензий к Беслану президент. - Он чувствует все на кончиках пальцев, что называется. Не только чувствует, но и понимает, что происходит. И там, где нужно, и поможет, и поддержит, и потом — с ним безопасно. Это как и на горнолыжном склоне, так и на хоккейной площадке. С начинающими сложнее всего, потому что они не владеют ни своим телом, ни техникой.

Путин рассказал и о том, что ему дают занятия спортом.

- У человека, который занимается физическими упражнениями, уровень адреналина повышается, настроение улучшается, на жизнь смотришь по-другому, - поделился впечатлениями глава государства. - Это, так можно сказать, почти что розовые очки снимаются, все начинает получаться, такое комплексное воздействие.

С тренировки дзюдоистов президент ушел с заклеенным пальцем и новой формой Фото: REUTERS

С тренировки дзюдоистов президент ушел с заклеенным пальцем и новой формойФото: REUTERS

Завершилась почти двухчасовая тренировка фотосессией — дзюдоисты выстроились в очередь, чтобы сделать селфи с президентом. В качестве компенсации президент получил комплект формы сборной России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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