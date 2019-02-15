2019-02-15T02:11:29+03:00
Телевизор

Жми кнопку - на цифру попадешь

В стране стартовал переход на цифровое телевидение
Ксения ПАДЕРИНА
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В стране стартовал переход на цифровое телевидениеВ стране стартовал переход на цифровое телевидениеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В этом году федеральные телеканалы перейдут на цифровое вещание. Качество картинки и звука станет в разы лучше, а те, кто раньше на комнатную антенну ловил 5 - 6 каналов, будут смотреть сразу 20, в числе которых Первый, «Россия», НТВ и другие телетяжеловесы.

В понедельник на цифру перешли семь регионов: Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская, Ярославская области и Чеченская Республика (Москву оцифруют

15 апреля). Не все люди понимают, что происходит, и, запаниковав, начинают звонить на специальную «горячую линию» по номеру 8-800-220-20-02.

- В основном звонят люди пожилые, - рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин. - К кому-то из них приходится отправлять волонтеров. Они помогают установить новое оборудование и учат обращаться с ним.

К сожалению, в связи с переходом на цифру активизировались и мошенники.

- В подъездах появились объявления, что из-за перехода на цифровое ТВ людям надо срочно заключить контракт на подключение к интернету, - говорит Алексей Волин. - Это неправда, и мы обратились в правоохранительные органы. Также пытаются подключить людей к платному кабельному ТВ. А кто-то продает гражданам дорогое оборудование.

Оборудование необязательно должно быть дорогим. По минимальной цене - 990 рублей - приставку для цифрового ТВ можно купить во всех отделениях Почты России и сетевых магазинах.

О том, как действовать при переходе на цифру, какое нужно оборудование и как его подключать, мы уже не раз рассказывали, поэтому напомним лишь основные пункты. Если ваш телевизор выпущен после 2012 года, скорее всего, он поддерживает цифровое ТВ и вам просто надо перенастроить свой ящик. Если раньше вы были подключены к платному кабельному или интернет-телевидению, то настраивать вообще ничего не нужно. Если телевизор старый, а антенна обычная (комнатная или общедомовая), то придется купить приставку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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