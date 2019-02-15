"Клубничка и шампанское": Цымбалюк-Романовская и Шаляпин показали интимное фото в ванной

Когда только появилась новость о романе экс-супруги актера Армена Джигарханяна, пианистки Виталина Цымбалюк-Романовская и певца Прохора Шаляпина хейтеры говорили, что долго он не продлится. Однако, пара вместе уже более полугода и все чаще заговаривает о свадьбе. Ни ссор, ни драм, ни скандалов, только романтичные фото в инстаграме. Например, накануне Прохор поделился снимком из наполненной пеной ванной, где Виталина и певец отметили день Влюбленных с шампанским и клубникой.

"А как вы встречаете День святого Валентина? С Днем всех влюбленных, друзья!" — подписал бывший муж Ларисы Копенкиной свой пост.

p_shalyapin А как вы встречаете День Святого Валентина ? с Днём Всех Влюблённых, друзья! #14февраля #деньсвятоговалентина #деньвсехвлюблённых

Подписчики тут же отозвались в комментариях пожеланиями хорошего вечера и вообще счастья молодым, заявив, что их вечер проходит менее романтично.

Напомним, несколько дней назад в прессе появились сообщения, что Цымбалюк-Романовской якобы грозит уголовная ответственность по подозрению в мошенничестве. Однако пианистка никак не прокомментировала эти сообщения. Кроме того, говорилось о вероятной беременности звезды, которую Шаляпин опроверг.