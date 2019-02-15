Из российских аптек изымают популярное лекарство от кашля - как быть пациентам?

8 февраля 2019 французская фармкомпания «Сервье» решила изъять из обращения во всем мире свой препарат для лечения заболеваний дыхательных путей Эреспал. Сейчас это лекарство продается в 32 странах. Российский контрольно-надзорный орган Росздравнадзор в официальном обращении уведомил о необходимости изъять препарат все российские организации по распространению лекарственных средств. Препарат должен окончательно исчезнуть с полок российских аптек 18 февраля 2019 года. По данным аналитического агентства DSM Group продажи Эреспала в России в 2018 году составили более 2 млрд рублей.

Решение об изъятии препарата (80 мг в таблетках и 0,2 % сироп) принято в связи с появлением новых данных по безопасности действующего вещества фенспирида. Новые результаты клинических исследований позволяют предполагать, что препарат может вызвать серьезные нарушения сердечного ритма, поясняют специалисты. При этом подчеркивается, что клиническая значимость новых результатов не установлена, и изъятие препарата на основе фенспирида является предосторожностью.

Что делать пациентам, принимающим Эреспал?

- Пациентам, которые ранее принимали это лекарство, не нужно обращаться к врачу.

- Для пациентов, которые в настоящий момент принимают Эреспал, существует низкий риск развития нарушений сердечного ритма. Таким людям рекомендуется прекратить использование данного лекарства и проконсультироваться со своим лечащим врачом, который при необходимости назначит альтернативные методы лечения.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Изъятие Эреспала: реальная токсичность препарата или маркетинговый ход?

Препарат Эреспал зарегистрирован во Франции в 1973 году. В течение многих лет препарат активно назначался для лечения бронхолегочных заболеваний, таких как бронхиальная астма, бронхит, ринит, ларингит, в том числе у детей с 2-летнего летнего возраста. В последнее время продажи препарата стали снижаться из-за его недостаточной эффективности и появления большого количества дженериков (лекарств-аналогов).

Компания Сервье позиционирует себя как производитель препаратов с доказанной эффективностью и безопасностью. И, возможно, выпуск препарата с низкой эффективностью может повлиять на репутацию компании.

Еще одной причиной отзыва бронхолегочного препарата может быть желание компании сконцентрироваться на препаратах других терапевтических направлений, например, кардиологии, в которых компания безусловно сильна.

А что же аналоги?

В настоящее время в России существуют несколько аналогов Эреспала. Это Гленспирид индийской компании «Гленмарк Фармасьютикалз Лтд», Фармаспал от «Ирвин 2», Эладон от «Вертекс», Велиспал «Велфарм», Кодестим «Оболенское», Эпистат «Гедеон-Рихтер», Сиресп «Польфарма», Эриспиририус «Сандоз», Феспален «Озон». Решение об изъятии этих лекарств пока не принято. Эксперты проверяют безопасность всех препаратов, содержащих фенспирид.