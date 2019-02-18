Как россияне собираются экономить на путешествиях в 2019 году

Российские туристы в 2019 году собираются экономить в поездках, но при этом ...чаще путешествовать. Такие парадоксальные выводы сделали эксперты онлайн-трэвел агентства Biletix, опросив интернет-пользователей.

Начнем с экономии. Лишь 9% участников опроса оптимистично заявили, что сокращать расходы на путешествия не намерены. Остальные же ищут способы сэкономить. Самые популярные из них:

44% - летать лоукостерами либо рейсами с пересадками, чтобы меньше платить за авиабилеты;

37% - жить в отелях попроще;

35% - меньше тратить на развлечения в поездках.

Но если вы думаете, что самый простой и логичный ответ "меньше путешествовать" - дудки! Почти половина туристов (45%) в этом году планируют как минимум столько же поездок, сколько в прошлом. А треть (37%) собираются отдыхать даже чаще, чем в 2018-м. И всего 5% участников опроса смирились с тем, что увидят меньше новых мест в этом году.

При этом большинство отпускников готовы потратить на отдых от 20 до 50 тысяч рублей (на человека, не на всю семью). А именно:

От 20 до 30 тысяч рублей - такие расходы на путешествие вписываются в бюджет 20,5% опрошенных.

От 30 до 40 тысяч рублей - сумма, подходящая еще 20% туристов.

От 40 до 50 тысяч рублей - практически столько же участников опроса, 19%, потратят такую сумму.

От 50 до 100 тысяч рублей на человека готовы выложить 17,5% путешественников.

От 10 до 20 тысяч рублей - этой суммой ограничатся 12% туристов.

Меньше 10 тысяч и больше 100 тысяч рублей - обе крайности в планах у 5% участников опроса.