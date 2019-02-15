Отели будущего: Умная кровать, говорящее зеркало и виртуальный вид из окна

Очередь на ресепшне? Балкон с видом на море? Номер без кондиционера? Да вы в прошлом веке живете – и отдыхаете там же! Гостиницы XXI века совсем не такие. Ну, или совсем скоро изменятся.

На туристической выставке FITUR, которая недавно состоялась в Мадриде, целый павильон отели не стендам отелей и пляжных курортов (как это обычно бывает на подобных выставках во всем мире), а техническим и компьютерным новинкам для индустрии путешествий. Отель будущего, созданный испанским Институтом гостиничных технологий (Instituto Tecnológico Hotelero) стал одним из главных экспонатов павильон Fiturtech.

И это будущее , которое уже наступило: технологии созданы, и не сегодня, так через год или через пять появятся во многих гостиницах мира.

Итак, что нас ждет?

“Умное” зеркало. Нет, оно не скажет, что вы на свете всех милее (хотя на месте программистов я внесла бы и эту фразу в лексикон искусственного интеллекта. Гости и особенно гостьи отеля будут довольны). Зеркало анализирует лицо и одежду человека. И в зависимости о того, что видит, предлагает варианты. Например: оденьтесь теплее, на улице -5 (прогноз погоды зеркало тоже знает). Или – о, вы готовы, могу же вызвать такси? К интернету зеркало подключено – это само собой. Так что, пока прихорашиваетесь, можно у него узнать, как добраться в музей и не залерживают ли ваш рейс. Кстати, умные зеркала и сейсас уже появляются в отелях. Но не до такой степени продвинутые.

Память о постояльцах. Если вы в отеле не впервые, то же самое умное зеркало вас узнает и быстро сообщит своим не менее умным “коллегам”, чем вас порадовать. Телевизор выведет на экран ваши любимые сериалы (телевизор, кстати, и сам маскируется под зеркало – оно становится экраном, только если вы решили посмотреть фильм), кондиционер настроит комфортную температуру, и даже аромат в номере появится похожий на ваш парфюм.

Если вы в отеле не впервые, то умное зеркало вас узнает и быстро сообщит своим не менее умным “коллегам”, чем вас порадовать.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кровать в номере будущего – тоже та еще интеллектуалка. В матрас встроен модуль, который соединяется с браслетом для мониторинга сна или умными часами постояльца (такими уже и сейчас никого не удивить). Если ставите модуль в режим “сон”, с утра он расскажет, отдохнул ли организм, и даст советы, как улучшить сон. Потому как всю ночь матрас измерял температуру, сердечный ритм и ваши движения. Есть и режим “любовь”, с которым начинается самое интересное. Матрас тоже измерит все нужные параметры. А дальше все зависит от того, как настроить программу. Испанцы вот дипломатичны: в режиме “любовь” матрас ничего не говорит, чтоб не задеть постояльца в его тонких чувствах, а показывает картинку, символически изображающую уровень страсти. Хотя ...опасная штука эта ваша умная кровать в отеле. А если у кого-то его умные часы соединены с такими же часами супруги, которая осталась дома?

Виртуальная реальность. Вид из окна – уже в прошлом. В отеле будущего можно настроить виртуальную реальность как угодно. Поскольку дело было в Мадриде, постояльцев в этой самой виртуальной реальности отправляли прямо внутрь картины “Менины” Веласкеса, хранящейся в музее “Прадо”. Когда такая технология появится в московских гостиницах, наверное, можно будет погулять среди медвежат в сосновом бору с полотна Шишкина или задуаматься о жизни рядом с “Демоном” Врубеля.

Вид из окна – уже в прошлом. В отеле будущего можно настроить виртуальную реальность как угодноФото: EAST NEWS

Дополненная реальность. Впрочем, очкивиртуальной реальности – уже вполне доступная штука. Отельеры их чаще используютна этапе выбора гостиницы и номера: чем смотреть фото в интернете, куда интереснее прогуляться виртуальным номерам. Хотя в будущем очками дело не ограничится – можно будет “достраивать” по своему вкусу номер, менять цвет стен, “развешивать” по стенам картины и даже выбрать вид из окна (это уже технологии дополненной реальности).

Роботы на ресепшне. Ну что за отель будущего без роботов? Они встречают путешесвенника, показывают дорогу в номер и везут туда его багаж. Возможно, потом они и горничных заменят – будут застилать кровати и мыть пол.

Да, собственно, и без роботов можно обойтись. На той же выставке была представлена технология, позволяющая гостю самому зарегистрироваться в отеле за 30 секунд с помощью смартфона или умных часов. Система запоминает лицо постояльца. Чтобы открыть дверь в номер, достаточно посмотреть на экран мобильника, как будто сэлфи делаете.

Ну что за отель будущего без роботов?Фото: EAST NEWS

ЕЩЕ ИДЕИ

Прилетел, встречайте!

Идеи, которые уже применяют или запустят в скором будущем в своих отелях такие известные гостиничные сети, как Hilton, Marriott и Melia:

- Умные окна меняют свет и цвет. Занавески и жалюзи пора сдать в утиль. Стекла в окнах будут менять свою прозрачность и оттенок по желанию гостя. Сказал “Спать” - потемнели, захотел солнца – засияли.

- Мобильный чекин, то есть заселение в отель, - уже реальность в сетях Marriott и Hilton. Правда, только для постоянных гостей и с помощью особого приложения. Можно вообще не подходить к стойке регистрации, сразу в номер – он откроется с вашего iPhone или Apple Watch.

- Голосовое управление всем, чем только можно. Благодаря очень популярной нынче теме “интернета вещей” в номере просто не будет ни одного предмета, который не имел бы выхода в Сеть и не понимал бы человеческого голоса. Кондиционер, что-то мне жарко, организуй прохладу. Разбудите меня завтра в 7 утра (“услышит” вас телевизор, ровно в 7 часов зазвенит будильник, а вскоре он выведен на экран урок йоги).

- Если и не голосом, так с мобильного: в некоторых отелях Hilton через приложение в телефоне можно настроить кондиционер, освещение и телевизор.

- На связи всю дорогу. У нас же все сейчас в смартфоне: электронный билет на самолет, посадочный талон, бронь отеля... И отельеры думают о том, как наладить связь с авиакомпаниями и аэропортами. В гостиничную компьютерную систему сразу будет поступать информация: пассажир Иванов прилетел, багаж получил, уже едет – встречайте!

- Наушники-переводчик. Пока всех сотрудников отелей не заменили на роботов, эта штука поможет персоналу и гостям свободно общаться в любой стране мира.

ФУТУРОЛОГИЯ

Аватар туриста и меню снов

А если заглянуть подальше в будущее? Какими станут отели через 20, 30, 50 лет? Хотя бы те, что находятся на Земле, а не на орбите или под водой? Вот кое-что из прогнозом футурологов – в частности, доктора Джеймса Кантона из Института глобального будущего и портала Hotels.com.

- Отели, меняющие форму. Кому-то нравятся минималистичные белые стены и прямые линии. Кому-то – яркие краски, пышная зелень и замысловатый дизайн. Благодаря нанотехнологиям отели смогут менять даже реальную форму, если кому-то покажется мало дополненной реальности.

- 3D-принтер в каждом номере, чтобы быстренько напечатать себе новый чемодан, зубную щетку или зарядку для телефона.

- вместо “меню подушек”, которое сейчас предлагают многие отели (ну, знаете, пожестче и помягче, с пухом и синтетическими волокнами, с ароматами и гипоалергенные) появится меню снов. Нейропрограммирование в капсуле для сна позволит выбрать любые сюжеты – и при этом выспаться.

- аватар туриста. Вообще, планированием поездок и бронированием отелей будете заниматься не вы, а ваш аватар. Вот есть сейчас в айфоне Сири – у каждого из нас будет своя такая же. Главное, чтоб аватары вместо нас загорать не начали, как те двое из ларца, одинаковы с лица!