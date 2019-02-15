Роман с Брэдом Питтом? Шарлиз Терон ответила на вопрос о своей личной жизни

Слухи о романе Шарлиз Терон и Брэда Питта взорвали Голливуд: по мнению поклонников, одна из самых красивых актрис большого экрана и без пяти минут горячий холостяк (осталось только дождаться развода с Анджелиной Джоли) — отличная пара. Ни Брэд, ни Шарлиз новость о том, что они встречаются, не комментировали. Но, что характерно, и не отрицали. До сегодняшнего дня, пока Шарлиз не появилась в эфире ток-шоу популярной американской телеведущей Эллен Дедженерес.

Рассказывая о своем новом фильме, Шарлиз, конечно, не избежала разговоров о личной жизни. Отвечая на вопрос, не встречается ли она сейчас с кем-нибудь, Терон несколько раз подчеркнула: рядом с ней нет постоянного спутника, она ни с кем не встречается.

- Да, это так. Я свободна и одинока, - цитирует Шарлиз Daily Mail.

А ведь как красиво все начиналось: предполагаемых любовников — Питта и Терон — якобы заметили вместе на свидании в Лос-Анджелесе. Как написала британская The Sun, 55-летний Питт и 43-летняя Терон завязали отношения в канун Рождества. Актрису пригласили на специальный показ фильма «Если бы Бил-стрит могла заговорить» (картина в этом году претендует на «Оскар» в главной номинации – «Лучший фильм»). Брэд – исполнительный продюсер ленты. Терон и Питт встретились в кинозале и весь сеанс провели вместе. А потом якобы продолжили встречу в баре.

- Она пила коктейль с водкой, он – минеральную воду, - рассказал инсайдер. – Он обнимал ее за талию, они шутили и смеялись. Было заметно, что им хорошо друг с другом.

Шарлиз Терон по-прежнему остается одной из самых красивых актрис Голливуда.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После неудачной двухлетней помолвки с Шоном Пенном (пара рассталась в 2015 году) Шарлиз Терон полностью посвятила себя заботам о двух усыновленных детях – сыне Джейсоне и дочке Августе. И, похоже, актрисе действительно не до личной жизни, дети и кино отнимают у нее все время и силы.

После того, как Шарлиз опровергла свой роман с Питтом, поклонники актера тут же принялись обсуждать его возможное воссоединение с бывшей женой Дженнифер Энистон. Недаром ведь она пригласила Брэда на свой день рождения! По словам очевидцев, Брэд и Джен тепло поболтали друг с другом. Питт поздравил бывшую жену с 50-летием и даже обнял ее.

Как оказалось, Питт и Энистон тайно дружили на протяжении трех последних лет. Брэд и Дженнифер помирились за четыре месяца до того, как Анджелина Джоли подала на развод с актером. Три года назад умерла мама Дженнифер. Брэд тогда впервые после их разрыва позвонил Энистон и выразил свои соболезнования.

Поклонники надеются, что Брэд Питт и Дженнифер Энистон снова сойдутся.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По словам источников издания, Дженнифер была очень тронута вниманием и поддержкой бывшего мужа – для нее это был действительно тяжелый период. Брэд попросил у нее прощения за то, что причинил ей много боли, бросив ее в ради Анджелины. И Дженнифер простила бывшего мужа.

Несколькими месяцами позже, в сентябре 2016 года, когда Джоли подала на развод, обвинив Питта в насилии над детьми (актер тогда попал под расследование ФБР), Энистон связалась с ним и предложила свою помощь. Дженнифер была готова выступить в суде против Анджелины и дать свидетельские показания в защиту Брэда.

С тех пор Питт и Энистон поддерживают дружеские отношения, созваниваются и общаются. А ну как былые чувства вспыхнут снова? И хотя окружение Энистон уверяет: они с Брэдом не пара, поклонники не перестают надеяться на это.