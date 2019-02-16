Беременная Саша Савельева попала в больницу

35-летней Саше Савельевой удавалось скрывать свою беременность больше половины срока. Для выступлений на сцене она все чаще выбирала просторные наряды, а фотографии в инстаграм выкладывали или по пояс или выбирала ракурс, закрыващий живот. Однако, выдал красавицу дизайнер, которого она наняла для ремонт детской комнаты.

Причины такой закрытости молодой мамы вполне объяснимы: во-первых, беременность первая и, видимо, из суеверия певица не хотела распространяться раньше времени о ней, во -вторых, протекает она не очень гладко. Так, на днях,звезда легла в больницу на сохранение. А тем временем, группа "Фабрика" вышла на сцену в обновленном составе: певицу заменила Тоня Клименко, ранее являвшаяся солисткой «Мобильных блондинок».

В последнее время Александра Савельева вообще старалась избегать шумных вечеринок и даже свой 35-летний день рождения отметила вдвоем с супругом актером Кириллом Сафоновым, с которым состоит в браке уже девять лет. Савельева и Сафонов поженились еще в 2010 году.