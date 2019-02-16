2019-02-16T10:24:43+03:00
Звезды

"Я дрянь, но не лгунья": Айза Анохина продолжает оправдыватся после обвинений Алены Водонаевой

После трех лет тишины конфликт звезд вышел на новый уровень
Ольга АНТОНОВА
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Айза призналась, что не имеет права портить настроение своим поклонникам и втягивать их в «глупые бабские истории»Айза призналась, что не имеет права портить настроение своим поклонникам и втягивать их в «глупые бабские истории»Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Больше трех лет назад Алена Водонаева и Айза Анохина резко прекратили общаться друг с другом, хотя подруг ближе было не сыскать. Причины ссоры тогда не называлось, ходили только разговоры о том, что это каким-то образом связано с Ксенией Бородиной. И вот, когда казалось бы, все давно забыто, в интервью YouTube-канала "Нежный редактор" Алена Водонаева вновь подняла эту тему.

Она заявила, бывшая супруга Гуфа слила их переписку Бородиной, где обсуждалась измена ее мужа. Водонаева посчитала это подлостью и прервала всякое общение с Анохиной. После интервью та молчать не стала и заявила, что если бывшая звезда "Дом-2" не замолчит, то она расскажет о ней такое, что Водонаевой придется уйти в монастырь. Однако, несколько часов спустя, остыв, Анохина сделала новое заявление, где заявила, что не стоило ей вмешать своих подписчиков в "глупые бабские истории".

«Простите за мою эмоциональность, я просто дикая. Не всегда поступаю умно, но жизнь показывает, что доброту принимают за не пойми что. И да, как говорят мне мои друзья: ''Ты лучший друг и худший враг''. Я же стрелец — скандальная дрянь! Но не врунья. Спасибо что успокоили! И позволили выговориться! Да, иногда нам всем это нужно делать, пусть не всегда получается это делать корректно!» — написала в своем Инстаграме Анохина.

Звезда инстаграма также попросила прощения за негатив, свидетелями которого стали ее подписчики. Айза призналась, что не имеет права портить настроение своим поклонникам и втягивать их в «глупые бабские истории».

ИСТОЧНИК KP.RU

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