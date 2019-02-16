На днях в Музее Метрополитен (Нью-Йорк) раньше срока закрылась выставка "Неджеманх и его золоченый саркофаг" посвященная позолоченному египетскому саркофагу I в. до н.э., который принадлежал Неджеманху из города Гераклеополя в Среднем Египте (украшенный золотом гроб должен был помочь высокопоставленному жрецу бога Херишефа переродиться в следующей жизни).

Американские журналисты из "New York Times" выяснили, что саркофагом Неджеманха заинтересовался Интерпол. Расследование показало, что новое приобретение Музея Метрополитен было выкрадено беглыми преступниками из музея Египта в дни "твиттерной революции" в 2011 году. После этого революционеры продали саркофаг парижскому арт-дилеру Кристофу Куницкому, который в 2017 году перепродал артефакт Музею Метрополитен за 3,95 миллиона долларов.

Куницкий вместе с саркофагом отправил в Музей Метрополитен поддельную историю владения предметом и египетскую лицензию на экспорт культурных ценностей 1971 года, которая позволяла приобрести ему предмет культуры на законных основаниях.

Это признал президент Музея Метрополитен Даниэль Вайс, который принес свои официальные извинения министру древностей Египта Халеду Эль-Энани.

Учитывая, что оборот археологическими предметами в ряде стран Европы не ограничен, можно говорить о том, что торговля произведениями искусства между Старым и Новым Светом контролируется международными преступными группами, которые не брезгуют музейными кражами и часто связаны с экстремистами. Известно, что в годы "террористической революции" в Сирии террористы фактически шантажировали музейных работников: предметы культуры, которые было невозможно переместить или продать, бандиты просто расстреливали или взрывали на месте. Учитывая опыт контрабандистов совсем не удивило сообщение правоохранительных органов Украины о краже из музеев 56 предметов искусства. Это только за 2018 год. Кстати, после государственного переворота Киево-Печерская лавра не досчиталась десятка древних икон, которые до сих пор находятся в розыске.

Расследование показало, что позолоченный саркофаг Неджеманха был украден в Египте во время "твиттерной революции" в 2011 году

В материале отмечается, что Музей Метрополитен уже не в первый раз ловят на скупке краденных предметов культуры. Музейщики по каким-то причинам не проверяют происхождение предметов по доступным антикварам каталогам утраченных или краденных предметов культуры. В 2017 году из экспозиции Музея Метрополитен прокуратура изъяла 2300-летнюю апулийскую вазу с изображением Диониса в колеснице запряженной сатиром - она была украдена из некрополя итальянскими грабителями в 1970 году. А недавно индусы нашли в экспозиции этого старейшего американского музея десяток ворованных статуй индуистских богинь, которые датируются 3 веком.

После того, как саркофаг передадут в Египет, юристы Музея Метрополитен потребуют возврата средств у предприимчивого парижского дилера, который умудрился перепродать американцам самый старый в мире золотой гроб за 3,9 миллиона долларов.