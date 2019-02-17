Ехать в Крым или не ехать - рассуждает наш народ

Тетушка из деревни, ударница еще того – социалистического труда - в Крым собралась. В санаторию, так сказать. Но волнуется, совета спрашивает.

- А под западные санкции, - говорю, - попасть не боишься?! Не думаешь, что недвижимость за границей, банковские счета могут арестовать за посещение Крыма.

Крым. Мертвый сезонФото: Николай ВАРСЕГОВ

Но к счастью, призналась тетушка, ничего у нее за границей нет. И на санкции ей плевать, как любому честному россиянину. Другое ее волнует – начиталась по интернету всяких ужасов о крымских санаториях. Прямо гулаг какой-то! Поэтому тетушка, хоть и пережила колхоз, перестройку и девяностые, а Крыма теперь боится.

- То, - говорю, - украинские тролли наверно пишут. И конкуренты из турагентств, что за границу людей вывозят. Выгодно тем и тем, чтобы при слове «Крым» люди вздрагивали телами.

Ялта зимойФото: Николай ВАРСЕГОВ

А заграничный отдых, коли на то пошло, по данным Росстата обходится нам более чем в 31 миллиард долларов в год. Примерно столько россияне оставляют на зарубежных курортах, а могли бы вкладывать в тот же Крым. Посему я лично за отдых в Крыму, конечно. Но сам там не отдыхал и не могу ручаться, что деревенской тетушке станет в Крыму комфортно. Поэтому интересны мне рассказы людей бывалых, прошедших Ялту, Судак, Алушту, Гурзуф, Алупку и, извиняюсь, Саки. Что там ныне на бывших советских здравницах? Насколько бурный идет подъем с возвращением в родную гавань?

Крымское побережьеФото: Николай ВАРСЕГОВ

И вообще давайте поговорим об отдыхе в России. У нас же и кроме Крыма множество интересных мест. Жена с дочкой прошлым летом отдыхали на Сахалине. Впечатлений – товарный поезд. А может еще где есть у нас удивительные места?

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