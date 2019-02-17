2019-02-17T19:52:27+03:00
Экономика

В России 28% трудоспособных инвалидов имеют работу

Об этом сообщил замминистра труда Григорий Лекарев на форуме в Сочи
Юрий АЛЕКСАНДРОВ
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Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Григорий Лекарев. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАССЗаместитель министра труда и социальной защиты РФ Григорий Лекарев. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Как инвалидам профессионально реализоваться, обсудили на Российском инвестиционном форуме в рамках сессии Лаборатории социальных инвестиций: «Такие же, как все. Почему важна профессиональная инклюзия инвалидов».

Замминистра труда и соцзащиты Григорий Лекарев отметил, что в России только 28% инвалидов трудоспособного возраста имеют работу. Раньше этот показатель был выше, но учитывались даже те люди, кто проработал день или два. Сейчас в статистику попадают инвалиды, которые проработали хотя бы один месяц за квартал. Или 4 месяца в году. Лекарев отметил, что занятость инвалидов – проблема комплексная, и одного рецепта тут быть не может. Нужно работать и с самим инвалидом, повышая уровень его профессиональной подготовки, и совершенствовать механизмы квотирования рабочих мест для них.

- Вместе с министерством образования и науки и министерством просвещения мы разработали специальную программу сопровождения, чтобы ребята, получая профобразование, могли потом переходить на подготовленное рабочее место. В 82 регионах разработаны программы сопровождения инвалидов молодого возраста, – рассказал Лекарев в ходе дискуссии.

Зампред комитета Госдумы по труду и социальной политике Михаил Терентьев увидел новые возможности для инвалидов в сфере цифровой экономики.

- Цифровая экономика помогает человеку с инвалидностью чувствовать себя свободным. Главное, чтобы человек получил соответствующие знания. Например, дистанционное образование доступно для большинства инвалидов, но его нужно адаптировать под возможности слабовидящих и другие категории инвалидности, имеющих трудности с восприятием информации, - рассказал депутат.

А также призвал разрушать стереотипы в обществе об инвалидах, как о «проблемных работниках».

В Минтруда напомнили, что с 1 января этого года вступил в силу закон о сопровождении при содействии занятости инвалидов.

- Когда они обращаются в службу занятости в поиске работы, служба занятости должна взаимодействовать с медико-социальной экспертизой, взаимодействовать с работодателем. Должны быть проанализированы маршрут инвалида, его путь из дома на работу, пребывание у работодателя, возвращение домой и разработана такая программа сопровождения. Сейчас появились только первые заявки на такое сопровождение, – сообщил Григорий Лекарев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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