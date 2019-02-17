"Территория бронированная": Путин пошутил над Эрдоганом
Телеканал "Россия" опубликовал кадры, снятые во время визита в Сочи президентов Турции и Ирана. В объективы телекамер попал любопытный эпизод вне рамок официальных переговоров.
Во время выхода участников переговоров из здания, где проходила встреча, Реджеп Эрдоган посмотрел на микроавтобус, на котором лидеры должны были переехать в другое место.
- Бронированная? - поинтересовался он.
Владимир Путин постучал пальцами по борту авто - звук был совершенно обычный.
- Территория бронированная, - успокоил гостя президент России.
Тут же над этой шуткой с пониманием засмеялся шедший рядом Хасан Рухани. Видимо, президент Ирана хорошо понимает, о чем шла речь.
Позднее Путин, провожая Эрдогана к его кортежу, пригласил его приехать в следующий раз не в Москву или в Сочи, а куда-нибудь в Сибирь. Там минус 40 и можно будет узнать Россию получше.
- Очень хорошо, почему бы и нет, - согласился Эрдоган. - Надеюсь, ты меня там не оставишь?
- Как соберешься - позвони, - пообещал не бросать его в Сибири Путин.
ИСТОЧНИК KP.RU