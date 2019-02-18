Банду киллеров из Осетии отдали под военный суд

В понедельник в Московском окружном военном суде пройдет предварительное слушание по уголовному делу в отношении 12 членов банды наемных убийц Аслана Гагиева.

"По данным следствия, с 2004 по 2014 годы фигуранты уголовного дела совершили три посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, убийства и покушения на убийство 41 человека, а также похищения и незаконное лишение свободы потерпевших. Преступное сообщество действовало в Москве, Московской области и Республике Северная Осетия – Алания", - сообщили "Комсомолке" в СК России.

Судить членов банды будут за бандитизм, грабежи, похищения людей, пытки, убийства, хранение боевого оружия. За такой "букет" преступлений в судах обычно дают пожизненные сроки.

В банде Аслана Гагиева, которая насчитывала около 70 человек было четкое распределение обязанностей. В нее входили финансовые разведчики, юристы, программисты, сотрудники правоохранительных органов и наемные убийцы. Сначала члены преступного сообщества втирались в доверие к одному из руководителей банка, находили на него компрометирующую информацию, после чего одного из учредителей похищали. Его пытали, заставляя подписывать нужные документы, делать денежные переводы со своих счетов. Своих жертв члены банды Гагиева живьем закатывали в бочки с цементом, которые топили в столичных водоемах.

Несколько лет ряд фигурантов скрывались за пределами России. Для их экстрадиции и последующего привлечения к ответственности Следственным комитетом России была проведена масштабная работа.

"Представители СК России подготовили огромный массив документов, свидетельствующих о причастности всех обвиняемых к инкриминируемым им тяжким и особо тяжким преступлениям. Благодаря этой кропотливой работе и эффективному взаимодействию с Генпрокуратурой России, а также тесному сотрудничеству с подразделениями Интерпола и правоохранительными органами ряда государств следователям удалось предъявить обвинение лично лицам, доставленным из Республики Черногория, Австрийской Республики и Греческой Республики, - напомнили в СК России.

В ведомстве отметили, что на сегодняшний день 25 участников банды уже осуждены к длительным срокам лишения свободы. Восемь членов преступного сообщества были ликвидированы подельниками, еще девять находятся в розыске, следствие в отношении них продолжается.

Сейчас следователи продолжает взаимодействовать с иностранными коллегами в вопросах экстрадиции остальных участников преступного сообщества. В том числе инициирована процедура экстрадиции Георгия Кусова, который нашел себе приют в Королевстве Бельгия.

Экстрадиция самого руководителя преступного сообщества Аслана Гагиева заняла у следствия почти 3,5 года. В январе 2015 года он был пойман в городе Вене Австрийской Республики, но выдан России был только в июне 2018 года. Сегодня лидер и организатор банды, вместе со своими защитниками продолжает знакомиться с материалами уголовного дела.

СПИСОК ЖЕРТВ БАНДЫ ГАГИЕВА

2004 год - убийство владельца банка «Национальный капитал» Дмитрия Плытника в Москве.

2005 год - убийство владельца «Содбизнесбанка» Александра Слесарева, его супруги, дочери и случайной попутчицы в Московской области.

2005 год - убийство председателя правления банка «Кутузовский» Олега Новосельского в Москве.

2008 год - убийство мэра города Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания Виталия Караева.

2008 год - посягательство на жизнь начальника республиканского УБОП МВД Марка Мецаева.

2008 год - убийство вице-премьера республики Казбека Пагиева и его водителя.

2008 год - посягательство на жизнь начальника отдела УУР МВД Республики Северная Осетия-Алания Виталия Чельдиева и убийство его сына Заурбека Чельдиева.

2008 год - посягательство на жизнь заместителя начальника ОРЧ № 1 КМ МВД Республики Северная Осетия-Алания Асланбека Качмазова.

2011 год - убийство бывшего первого заместителя генерального директора ОАО «Финансовая лизинговая компания».

2011 год - убийство председателя совета директоров судостроительной группы «WADAN YARDS» Андрея Бурлакова.

2011 год - покушение на убийство его супруги Анны Эткиной в Москве.

2012 год - убийство следователя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Александра Леонова в Москве.

2013 год - убийство заместителя прокурора Промышленного района города Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания Олега Озиева.