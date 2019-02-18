Наталья Водянова прошла по подиуму в костюме цыпленка

В Лондоне стартовала Неделя моды сезона осень-зима 2019/2020. Одним из самых экстравагантных стал показ новой коллекции дизайнера Mary Katrantzou. Греческий модельер, постоянно живущая в Лондоне, создала необычные наряды и, как уверяют модные критики, все это будет носиться. Мэри сделала ставку на каскад воланов и яркие цвета, из-за чего ее наряды напоминают костюмы для детского утренника. Главной звездой показа стала супермодель Наталья Водянова.

Водянова прошла по подиуму в ярко-желтом платье, состоящем из рюшей и перьев.Фото: REUTERS

Россиянка прошла по подиуму в ярко-желтом платье, состоящем из рюшей и перьев. То, что представленная Натальей модель напоминает костюм цыпленка, заметили многие. Шутки по этому поводу тут же посыпались в Инстаграме. У себя в Сториз Водянова опубликовала видеоролик, в котором ее дефиле по языку сопровождается анимированным изображением птенчика, вылупившегося из яйца.

Сама Наташа считает свое платье солнечным и позитивным.

- Настроение дня, - подписала она свой снимок в желтом наряде.

На Неделе моды в Лондоне Водянова также приняла участие в показе модного дома Burberry: компанию ей на подиуме составили россиянка Ирина Шейк и американка Джиджи Хадид. В дефиле одной из самых известных британских марок Наталье достался более классический образ – она прошла по подиуму в костюме в бежевых тонах.

В инстаграме немедленно начали шутить, что платье Натальи похоже на костюм цыпленка. Фото: Инстаграм.

Пока Наталья работает на Лодонской неделе моды, ее старшие дети проводят каникулы с отцом. Лукас, Нева и Виктор улетели в Уругвай, где живет британский лорд Джастин Портмн – первый муж супермодели. Джастин давно обосновался на уругвайском курорте Пунта-дель-Эсте, где он построил шикарное поместье. Дети регулярно летают к нему, и, судя по всему, наследникам Водяновой очень нравится проводить время с папой в Южной Америке. На днях Джастин поделился в Инстаграме фотографией с детьми: вместе с отцом они отправились в пеший поход по джунглям.

justinportman Rambling with chickens

Экс-супруг Натальи Водяновой очень гордится своими детьми и уделяет им много внимания, хоть они и живут на разных континентах. Любимица Портмана – дочка Нева: 12-летняя девочка растет настоящей красавицей и, если захочет, сможет с легкостью повторить карьеру мамы на подиуме.

Напомним, Наталья Водянова и Джастин Портман разошлись в 2011 году. Джастин болезненно переживал их разрыв и долго отказывался давать Наталье развод и решать вопрос с опекой над детьми. Но в конце концов экс-супругам удалось урегулировать отношения.

justinportman Alert Overexposure to Ben Watts may cause Grannyitis. The symptoms are easy to spot @neva_portman @wattsupphoto #rockingchairs #knitting #incesantwaffling

Сегодня 36-летняя супермодель счастливо живет в гражданском браке с Антуаном Арно – сыном одного из самых богатых людей планеты, владельца группы компаний Louis Vuitton Moët Henness Бернара Арно. Только за один день, после резкого скачка акций, состояние потенциального свекра Наташи увеличилось на 4,3 млрд. долларов (а всего оно оценивается в $73 млрд.). Водянова уже родила двоих наследников этих миллиардов – они с Антуаном воспитывают совместных сыновей Романа и Максима.