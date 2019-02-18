Грудь напоказ: Ким Кардашьян шокировала модную премию неприличным нарядом

Каждый раз, когда Ким Кардашьян появляется на публике в откровенном наряде, мы выдыхаем: «Ну теперь мы видели все» и заявляем, что это было ее самое голое платье. И все же 36-летней звезде реалити-шоу удается снова и снова отыскивать очередной наряд на грани фола, будоражащий воображение поклонников и заставляющий говорить о себе. Именно в таком Кардашьян появилась минувшим вечером в Лос-Анджелесе на вручении ежегодной премии Hollywood Beauty Awards. Платье Ким моментально сделало ее центром всеобщего внимания.

Премия Hollywood Beauty Awards вручается профессионалам в области индустрии красоты — стилистам, парикмахерам, визажистам. Ким отправилась на церемонию под ручку со своим стилистом-парикмахером Крисом Эпплтоном, которого в этот вечер номинировали на премию. Для вечеринки модель выбрала провокационное винтажное платье Thierry Mugler из коллекции 1998 года.

kimberlykikiwest Kim wearing @muglerofficial

В конце 90-х казалось, что никто и никогда не отважится надеть этот наряд, кроме манекенщиц на подиуме — уж слишком он откровенный. А если кто и рискнет, то это будет девушка модельной конституции с почти нулевым размером бюста. Но для Ким, как известно, никаких рамок и границ не существует. Перетянув пышную грудь двумя тоненькими полосками ткани, супруга Канье Уэста смело шагнула на красную дорожку.

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Снимками в провокационном платье Ким начала делиться в Инстаграме еще по дороге на церемонию. Кардашьян сфоторафировалась вместе со спутником в холле своего дома, а потом наснимала видеороликов в лимузине по пути на премию. Особый акцент Ким сделала на груди, которая то и дело оказывалась перед объективом камеры.

Кажется, абсолютно всем очевидно, что пышные прелести Ким приобрела в клинике пластической хирургии — поговаривают, что в свое время Кардашьян сделала пластику груди, вставив внушительные импланты, и подкорректировала ягодицы, закачав в них жир, удаленный в ходе липосакции с талии и бедер. Сама Ким по поводу своего тела отмалчивается, а вот про пластику на лице недавно разоткровенничалась в соцсетях.

Ким сфотографировалась для Инстаграма вместе со своим стилистом.

- Я никогда не делала пластику носа. Все думали, что операция была, но я просила их дождаться, пока у меня появятся дети. Я говорила: вы все увидите сами, потому что у моих детей будет мой нос, - рассказала модель во время мастер-класса с визажистом Марио Дедивановичем.

В поддержку Кардашьян Дедиванович заявил, что сделать нос более утонченным можно с помощью комбинации светлых и темных тональных средств. Однако голливудские пластические хирурги настаивают: Ким лукавит.

По дороге на вечеринку модель снимала ролики для Сториз.

- Более утонченная форма носа, которая появилась у нее в последнее время, может быть объяснена только ринопластикой, - уверен нью-йоркский доктор Даррен М. Смит, прокомментировавший американским журналистам изменения на лице звезды.