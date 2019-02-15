Телеграмер Устинов идет ко дну

Недавно стало известно о том, что правоохранители перехватили тетрадь Устинова, которую он собирался передать на волю своим подельникам. В ней содержалось слезное письмо отцу, а также инструкции по дальнейшему ведению его Telegram-каналов, в том числе распространению за деньги новой порции клеветнической информации типа «Колокольцев оскандалился». Таким образом, следователи получили новые доказательства виновности блогера-шантажиста. Появились и новые эпизоды в уголовном деле Устинова.

ОБВИНЕНИЯ МНОЖАТСЯ

Создателя и автора Telegram-каналов «Устинов троллит», «ДИП дубернатора», «Мысли Тунгусова» и ряда интернет-проектов задержали в конце ноября прошлого года. Накануне Главным следственным управлением ГУВД Свердловской области было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ - «мошенничество, совершенное организованной группой». Из материалов дела следует, что в период с июля по ноябрь 2018 года преступная группа во главе с Александром Устиновым, «действуя умышленно, по предварительному сговору, путем обмана (под предлогом снятия с публикации компрометирующих организацию статей клеветнического характера) похитили принадлежащие АО «АМЗ «Вентпром» денежные средства на сумму свыше 4,3 млн рублей». Помимо Устинова, были также задержаны его ближайший помощник Иван Бесценный и программист Антон Старк. Им недавно также были продлены сроки задержания под стражей.

26 декабря 2018 года тем же ГСУ было возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ - «клевета, распространяемая в СМИ». Неустановленные (пока) лица подозреваются в организации публикаций на сайте «Компроматурал.ру» серии статей о гендиректоре АО «Объединенная зерновая компания» Михаиле Кийко, в которых содержится порочащая деловую репутацию и унижающая честь и достоинство информация.

Также с 17 января 2019 года областное ГУ МВД России проводит проверку по факту размещения 18 октября 2018 года в Telegram-канале «Устинов троллит» порнографического видео «Недавно накрыли баню, владелец которой любил подсматривать за своими клиентами и даже много лет вел архив». По результатам уже назначенной экспертизы данной записи будет рассматриваться вопрос о возбуждении уголовного дела за распространение и публичную демонстрацию порнографических материалов в интернете.

Речь идет о публикации видео под названием «Хинштейн лучшее…». На возбуждении дела о порнографии настаивал депутат Госдумы Александр Хинштейн и просил МВД России объединить его с делом о мошенничестве Устинова. Кроме того, Хинштейн просил возбудить против тролля-блогера еще и дело по статье «клевета» и взять расследование всех дел против Устинова под контроль следственного департамента МВД.

Таким образом Устинову предъявлен целый букет обвинений в мошенничестве, совершенном организованной группой, клевете и распространении порочащих честь и достоинство сведений. Называя себя «журналистом, политологом и политтехнологом», Устинов под видом борьбы с коррупцией занимался вульгарным шантажом, при этом позволял себе переходить на личности. Хинштейна, например, называл «шизофреником», Олега Дерипаску фактически обвинял в педофилии, про популярную тележурналистку Наилю Аскер-Заде писал, что она является «содержанкой». Подобные «разоблачения» высказывались в отношении десятков людей. Все они смело могут требовать призвать к ответу блогера, в эйфории безнаказанности и вседозволенности окончательно попутавшего берега.

АДВОКАТ В ДОЛЕ

Даже находясь под стражей, Устинов не бросает свой сомнительный бизнес. Злополучная тетрадь, как стало известно, предназначалась для передачи сожительнице беспредельщика, некой Насте. Как установили оперативники, посредником между ними выступал адвокат Устинова Александр Кулешов, через которого блогер регулярно передавал указания партнерам по ОПГ. Юрист известен участием в громком деле министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области о махинациях с недвижимостью. В частности, Кулешов защищает бывшего замминистра Артема Богачева, подозреваемого в получении нескольких взяток.

Теперь самому адвокату Кулешову может грозить обвинение в нарушении закона «О содержании под стражей подозреваемых». Кроме того, Главным управлением Минюста России по Свердловской области в настоящее время уже рассматривается вопрос о лишении защитника Устинова статуса адвоката.

В записях Устинова, копии которых оказались в распоряжении СМИ, помимо переписки с родственниками и текстов новых публикаций для Telegram-каналов, содержатся прямые указания по дальнейшему ведению преступного бизнеса. Так, в приписке к тексту жалобы на свердловских следователей, адресованной главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву, Устинов дает цэу своей девушке: «По Миронову смотри - проверь с безопасного компа вложения и отблагодари. После того как выставишь материал, ты укажи, что любой инфе по ГСУ будем рады». По-деловому продолжает: «Жду закупа по рекламе. С закупом вообще весело будет». А потом: «Надо Миронову присунуть. Головину. Козловскому». Владимир Миронов - начальник ГСУ УМВД по Свердловской области, а Андрей Козловский - соучредитель «Вентпрома», написавший заявление в полицию на вымогателя Устинова.

Выстраивая линию защиты, Устинов, как и ранее в своих «тележках», широко использует инструментарий черного пиара, давление на свидетелей и фальсификацию доказательств. Так и передает на свободу: «Основной месседж: коррумпированные Козлом мусора из ГСУ ломают блогера… На Урале опять адок… «Колокольцев оскандалился» ну и т. д. заголовки». При этом напоминает Насте - «не забывай шифроваться».

В ставших достоянием гласности записях Устинова есть одна любопытная фраза, проливающая свет на состав и распределение ролей в ОПГ шантажистов-вымогателей. «Все остальные, кроме Ф. и Я., из «друзей» слились?» - спрашивает телеграмер отца с надеждой, что те вытащат его.

ПОДЕЛЬНИКИ

Кто скрывается за инициалами Ф. и Я., догадаться несложно. Это известные в Свердловском регионе персоны - экс-депутат заксобрания Нафик Фамиев и бывший секретарь СРО партии «Патриоты России» Сергей Ярутин. Оба присутствовали на последнем заседании суда по продлению ареста Устинову.

Фамиев в середине 90-х сидел на теплом месте руководителя Фонда городского имущества Екатеринбурга. Затем вступил в КПРФ и подался в политику: три созыва занимал кресло в думе Екатеринбурга, и еще пять лет в областном заксобрании, где лоббировал интересы серого кардинала региона Владимира Тунгусова. В начале 2018 года был допущен к золотой жиле - возглавил компанию-оператора по вывозу мусора в Екатеринбурге ЕМУП «Спецавтобаза». В ту пору «тележки» Устинова чуть не вспотели от постов по громкому «мусорному делу» - когда различные бизнес-структуры пилили рынок в рамках подготовки к областной реформе вывоза мусора. Но меньше чем через год Фамиева сняли за то, что город чуть не попал в мусорный коллапс.

Сергей Ярутин - экс-кандидат на пост губернатора Свердловской области, владелец десятка с лишним коммерческих фирм и фондов с пафосными названиями, включая благотворительный фонд имени самого себя. Но это только с глянцевой стороны. Фактически Ярутин - медиашантажист и уголовник, имеющий непогашенную судимость за организации кампаний по распространению клеветнических материалов в отношении ряда губернаторов УрФО, а также энергетической «Корпорации СТС».

История с «Корпорацией СТС» до боли напоминает ту, из-за которой закрыли Устинова в СИЗО. Согласно материалам уголовного дела, возбужденного осенью 2017 года, политтехнолог предлагал за 19,6 млн рублей прекратить информационную кампанию против корпорации, которую сам же и развязал. Но был задержан с поличным. Вину Ярутин полностью признал, и в мае 2018 года Басманный суд г. Москвы приговорил его к 2,5 года тюрьмы условно с испытательным сроком в три года. От реального срока его спасло лишь то, что преступление не было завершено.

Все время, пока велось расследование, интернет-ресурсы Устинова «пахали» вовсю, с пеной у рта защищая подследственного. Но когда Ярутин был осужден, Устинов поспешил продать свой проект «Устав.ком» и Telegram-каналы.

Очевидно, Устинов, каким бы крутым пиарщиком ни пытался казаться, никогда не был самостоятельной фигурой. Все обстоятельства дела говорят, что за ним стояли гораздо более опытные и изощренные Ярутин и Фамиев. Вот почему, как только Устинова арестовали, Ярутин с Фамиевым, почувствовав опасность для себя, бросились на его защиту. В середине декабря Фамиев даже разразился в соцсетях душераздирающим в поддержку соратника Устинова: «SOS!!!... Друзья, Устинову нужна помощь...» Желающих помочь оказалось немного. Некоторые справедливо замечали в комментариях - «а разве не за свое сидит?», «вымогательство - не путь журналиста».

Фактически речь идет о сплоченном преступном сообществе Устинова, Фамиева и Ярутина, которое давно специализируется на размещении в интернете лживой информации и на вымогательстве сколотило целое состояние. Фамиев, например, имеет коттедж в элитном ЖК «Щербаковка» в Екатеринбурге. Устинов же пиар-активностью в своих «тележках» и на интернет-площадках «Руполит.нет», «Устав.нет» и «Устав» на Яндекс.Дзен с 2017 года заработал, по некоторым подсчетам, от 20 до 25 млн рублей. Отец, которому Устинов плачется в письмах, тоже человек небедный - индивидуальный предприниматель, владелец автозаправки, а также директор сельхозпредприятия. Родственники подтверждают известную поговорку «Яблоко от яблони недалеко падает»: Юрий Устинов тоже являлся фигурантом уголовного дела и обвинялся в умышленном уничтожении чужого имущества с применением значительного ущерба. Кроме этого, он дважды привлекался к административной ответственности за езду в нетрезвом виде и нарушение сроков регистрации или постановки на учет оружия.

Существует немало фактов, указывающих на то, что список покровителей телеграмера далеко не исчерпывается Ярутиным и Фамиевым.

Александр Устинов, как и Ярутин с Фамиевым, всегда считался человеком бывшего первого вице-губернатора Владимира Тунгусова (до лета 2017 года «тележка» «Устинов троллит» так и называлась - «Мысли Тунгусова»). Спонсором устиновских медиапроектов выступал близкий к Тунгусову депутат Екатеринбургской гордумы Вячеслав Вегнер. В течение долгого времени, пока Тунгусов открыто враждовал с властями региона и боролся за влияние в области, блогер активно поливал компроматом оппонентов покровителя на своих интернет-ресурсах.

Очевидно, что безбашенный, беспринципный и жадный Устинов готов был работать на любого заказчика. В тетрадках, подобных обнаруженной следствием, а также на электронных носителях, спрятанных шантажистом, может содержаться масса деликатной информации на свердловских политиков. Именно поэтому так нервничают Ярутин и Фамиев.

Блогер Устинов под видом борьбы с коррупцией занимался вульгарным шантажом, при этом позволял себе переходить на личности.

Был случай

Педофил Устинов

Но, похоже, замять дело уже никак не получится. Более того, на днях всплыла криминальная история с изнасилованием Устиновым несовершеннолетней.

Уголовное дело против Александра Устинова было заведено в декабре 2014 года. Заявление в полицию написала мать 15-летней екатеринбурженки, которую Устинов изнасиловал в туалете кафе, лишив девственности. Детали этой омерзительной истории поражают отсутствием у Устинова вообще каких-либо представлений о моральных нормах и даже наводят на мысль о его возможном нездоровом сексуальном интересе к детям. Ведь девушка, с которой он познакомился в соцсети ВКонтакте и которой неоднократно предлагал вступить с ним в сексуальные отношения, предупреждала блогера о том, что она несовершеннолетняя. Однако Устинову удалось настоять на свидании, и, когда девушка пришла в кафе, мужчина пытался ее напоить, а затем начал приставать. «Начал моей рукой гладить свой…, а именно брал мою руку и тянул к паху, но я одергивала руку», - рассказывала потерпевшая в кабинете следователя. Девочка попыталась сбежать, ушла в туалет, но Устинов нагнал ее, втолкнул в кабинку и изнасиловал.

В тот же день школьница рассказала о случившемся матери. Шокированная женщина позвонила Устинову, и тот хладнокровно признал факт изнасилования, предложив замять дело. Но убитая горем мать все-таки обратилась в правоохранительные органы, и Устинова арестовали.

Однако правосудию свершиться не дали - политтехнолога практически сразу же отпустили. Следствие велось порядка десяти месяцев, в течение которых дело то отменялось, то открывалось. Даже несмотря на то, что школьница под давлением влиятельных покровителей насильника значительно изменила показания, решение следственных органов, которые дважды выносили постановление об отказе в возбуждении дела «в связи с отсутствием состава преступления», шокирует. Впрочем, учитывая, что к матери пострадавшей девочки, по ее словам, поступали предложения взять деньги, причиной могла быть коррупция.

Сегодня появилась надежда, что дело насильника Устинова будет доведено до конца: в ближайшее время следственные органы приступят к изучению материалов дела. Любопытно, как блогер, демонстрировавший во время предварительного следствия удивительный цинизм, не проявляя никаких намеков на раскаяние, а только бравируя связями и большими деньгами, поведет себя на этот раз.

Фактически адекватность восприятия действительности Устиновым потеряна уже очень давно. И сегодня он являет собой типаж ошалевшего от безнаказанности беспредельщика. Арест и содержание под стражей - закономерный итог «пути в никуда», которым Александр Устинов следовал последние годы, считая себя королем черных политтехнологий. Поэтому-то сегодня его так пугает количество «слившихся» друзей. А те, в свою очередь, стараются максимально дистанцироваться от подельника, чтобы не упасть вместе с ним на дно.