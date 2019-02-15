В школе все скучнее и труднее

Вчера я почти целый день смотрел трансляции с Российского инвестиционного форума в Сочи. Серьезные люди в костюмах рассказывали, как они будут менять школу, как станет развиваться цифровое образование, как стройными рядами пойдут учителя учиться современным навыкам.

А сегодня Общероссийский народный фронт опубликовал результаты мониторинга «Школьники: ориентиры и ценности». И все встало на свои места.

Подобный мониторинг ОНФ проводил год назад, и вот – новый. 2500 школьников, 84 региона. Вполне показательный охват.

Результаты мониторинга "Школьники: ориентиры и ценности". Фото Общероссийский народный фронт

Итак, за год:

С 35 до 28 % снизилась доля ребят, которым нравится учиться в школе.

С 12 до 16 % выросла доля подростков, посещающих школу по принуждению.

48% школьников жалуются, что очень много уроков скучных, неинтересных.

31% говорят о том, что мало полезных для будущей специальности предметов, не проводится профориентация,

С 58% до 65% выросла доля детей, которым не хватает времени на выполнение домашнего задания, они жалуются, что нагрузка растет.

С 50% до 59% выросло число подростков, которым не хватает времени на занятия любимым делом.

И – новшество:

С 15% до 19% выросла доля школьников, которых учителя или родители заставляют участвовать в олимпиадах и конкурсах.

Есть ли в школе лишние предметы?

Конечно, не все бы вопросы я бы впрямую задавал детишкам. А то получится, как в «Подкидыше»:

- Скажи, маленькая, чего ты больше хочешь: чтобы тебе оторвали голову или ехать на дачу?

Например, про «лишние предметы в старших классах». Откуда они, еще не «нюхавшие пороха» во взрослой жизни знают, какие предметы им в будущем пригодятся, а какие нет? Конечно, беда, если не хватает времени на подготовку к ЕГЭ. Но госэкзамен – не цель, а лишь средство проверки знаний. То, что старшеклассник выбирает только то, что ему нужно при поступлении в вуз, абсолютно не означает, что другие предметы нужно забросить подальше (что, кстати, при согласии учителей, сегодня происходит). Мне студенты рассказывали об учительнице обществознания, которая в 11 классе включала ребятам мультики, объясняя:

- Кому этот предмет нужен для поступления, занимаются с репетиторами, а кому нет – все равно учить его не будут.

Не уверен, что школьники могут объективно оценить состояние своего здания. Опрос показывает: большая часть детей считают, что их школе требуется лишь мелкий косметический ремонта (41%), и лишь 10% уверены, что ремонт нужен капитальный. На самом деле ситуация тяжелее. В прошлом году заместитель министра тогда еще не разделенного Минобрнауки Ирина Кузнецова рассказывала, что в стране более 5 тысяч школ требуют капитального ремонта и имеют туалеты на улице. 4 тысячи школ находятся в деревянных зданиях, а 436 корпусов, в которых учатся дети, находятся в аварийном состоянии.

Но общие тенденции в опросе показаны с аптекарской точностью.

Ловля умников

После того, как было объявлено о том, что нам нужно больше выявлять одаренных детей, а среди критериев оценки работы губернаторов появилось количество победителей и призеров олимпиад школьников, началась «ловля» умников. И мне ребята жаловались, что сильных детей заставляют участвовать во всех возможных олимпиадах, чтобы нахватать побольше дипломов. При этом не всегда учитываются интересы школьников и их физические возможности потянуть такую нагрузку.

В регионах ставка делается на отбор тех, кто может побеждать в предметных олимпиадах. Причем, зачастую таких ребят «сгребают» в несколько продвинутых школ или гимназий. А как быть с теми, у кого таланты лежат в другой области? Не случайно, отвечая на опрос ОНФ, школьники предлагают «изменить систему образования в сторону профориентации для старшеклассников и развития талантов для всех».

Другая серьезная проблема – слишком высокая нагрузка. Об этом говорят не только дети, но и родители, и даже учителя. Подсчитано, что если ученик средней школы выполняет все положенные задания и посещает все уроки, его рабочая неделя занимает много больше положенных для взрослых 40 часов. Времени на развитие талантов, на занятия дополнительным образованием остается катастрофически мало. А ведь именно такие занятия зачастую помогают сориентироваться и нащупать свой дальнейший путь, свою профессию.

И третье - уроки зачастую скучные, нудные. Старшее поколение возразит – а чего это учеба должна быть веселой? Учеба – это труд. Мы трудились, вот пусть и они… На самом деле нудные уроки пользы практически не приносят. У современного поколения есть выбор, которого не было у их бабушек и дедушек. Они могут уйти в виртуальное пространство, где все живее и разнообразнее. Так что передаем просьбу подрастающего поколения: «преподносить материал интереснее, основываясь на интересах молодежи».

Интересно продолжение этой темы – поможет ли, с точки зрения поколения, родившегося со смартфоном в кармане, цифровизация школ уйти от тоски и скуки. Вот здесь, на мой взгляд, ответы разумные - только 1,5% юных респондентов считают, что учёба стала бы интересней, если бы преподавателя полностью заменили компьютерные технологии.

Большинство – за то, чтобы уроки интересно вел учитель, дополняя их возможностями современных технологий. А 7% учащихся полностью отказались бы от компьютера в пользу занятий с учителем, способным организовать разные формы работы для всего класса.

Так что цифровизация – не самоцель, а возможность по-современному выстраивать урок. Дети это по-моему понимают лучше некоторых взрослых.

Престиж учителя

И тут все новации, все попытки перестроить школу и «оживить» ее упираются в простую вещь - в учителя. По мнению 42% школьников, учителя должны быть авторитетом для учащихся (а кто бы спорил?). Но важно уточнение - в качестве собственных авторитетов каждый десятый подросток назвал кого-то из учителей! И вот здесь – как впрочем и в прошлые десятилетия и даже столетия – главное: учеба невозможна без личности учителя. Живого человека. И никакой робот с искусственным интеллектом его не заменит. На мой взгляд, любые разговоры о новых технологиях, стандартах, учебниках, расписании и бог знает еще о чем должны начинаться с того, как нам поднять и поддержать учителя.

На последок – незапланированное окончание дискуссий «Государство и бизнес для современной школы: новые возможности взаимодействия в рамках национального проекта «Образование». На последних минутах отведенного времени министр просвещения Ольга Васильева передала микрофон президенту Академии наук Александру Сергееву. Он не был заявлен в списке участников, просто пришел послушать. Но именно он сказал ключевые для меня слова:

- Есть блестящие учителя вне всякого сомнения. Но система формирования учительского корпуса (когда в 90-е и 2000-е годы в педвузы, а потом в школы шли не самые сильные выпускники школ - А.М.) привела к падению престижа профессии. И второе – 100 процентов по экономике региона (речь про уровень зарплат – А.М.) – это же смешно для учителей. Почему преподаватели вузов – 200 процентов, а школьные учителя в два раза меньше? Эта профессия должна быть государством оценена выше, чем средняя по региону.