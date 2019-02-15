За год из российских магазинов покупатели похитили 100 тысяч тележек

Только одна федеральная торговая сеть в прошлом году потеряла тележками 50 млн рублей. Такая цифра прозвучала на форуме Технологии безопасности, который проходит в Москве. Одна из тем мероприятия - комплексная безопасность в торговых центрах и ритейле. Всего же по всему ритейлу страны убытки оцениваются в 250 млн руб.

Кому же нужны эти тележки? Под подозрение сразу попадают подростки - угоняют по приколу. Такое бывает, но расшалившаяся молодежь - не самые злостные похитители. Гораздо чаще магазинный транспорт воруют люди серьезные - с умыслом.

- Тележки перепродают в торговые точки попроще, - пояснил «КП» специалист по охранным системам полковник ФСБ в запасе Максим Мельничук. - Кроме того, строители загружают еду на целую бригаду и катят ее от магазина до самой стройки. Угоняют тележки даже вполне порядочные на вид и обеспеченные граждане — для использования в загородных домах. Был даже случай, когда охранник задержал солидного мужчину, который пытался погрузить тележку в Land Cruiser. Свой поступок он объяснил так: нигде не мог купить такую тележку. Выяснилось, что за несколько дней до кражи он даже обращался в этот магазин с просьбой продать ему тележку, но администрация отказала. Вот он и позаимствовал.

Стоят тележки по-разному.

- Корзинка — рублей 500, - говорит Мельничук, - обычная тележка — где-то 2500, более крупная грузовая - до 9000.

Бороться с угонами этого транспорта не так-то просто. Решили в одной сети мотивировать охранников — доплачивали им премию 200 рублей за то, чтобы находили тележки. Зачастую их бросают в радиусе до километра от магазина.

- Но охранники сразу нашли способы увеличить выплаты, - продолжает офицер. - Договариваются со знакомыми — те увозят тележку и оставляют в условленном месте. Несколько таких операций в день - и заметная добавка к зарплате.

КАК БОРЮТСЯ С УГОНЩИКАМИ

- Видеонаблюдение.

- Воришку вносят в базу стоп-листов, магазины обмениваются этими базами и человека просто не впускают в заведение.

- В некоторых магазинах есть «Доска позора». Туда помещают фото похитителя. Действует. Поскольку орудуют такие злоумышленники, как правило, по месту жительства. Стыдно перед соседями.

ЧТО ГРОЗИТ ЗА КРАЖУ ИНВЕНТАРЯ

Если тележка стоит дешевле 1000 руб. то воришку могут наказать по ст. 7.27 КоАП («Мелкое хищение»). Это штраф - не менее одного МРОТ(с 1 января 2019 г. - 11280 руб) или административный арест до 15 суток.

Но если речь идет о более дорогой, то можно получить и уголовное наказание по ч. 1 ст. 158 («Кража») - до 2 лет колонии. А если идея умыкнуть тележку возникает у коллективного разума (в УК это называется «группой лиц по предварительному сговору), тут уже ответственность потяжелее — часть 2 ст. 158 УК РФ. А это до 5 лет. Однако до реального срока такие дела практически не доходят — они заканчиваются выплатой ущерба и примирением сторон.

Анекдот в тему

Стали на стройке замечать, что пропадает цемент. Охрана круглосуточную засаду организовала, видят, ночью мужичок со стройки тележку выкатывает, рогожкой покрытую. Хвать его, рогожку срывают, а тележка пустая. Отпустили. На следующую ночь - то же самое. И в третью. Ничего не могут понять охранники. И говорят ему по понятиям: слушай, твоя взяла, ничего мы тебе не сделаем, но только объясни, как ты воруешь цемент, если у тебя все время пустая тележка? А мужик отвечает: "А я и не ворую цемент. Я ворую тележки"