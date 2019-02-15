Заявочный этап Открытого всероссийского конкурса «Проектный руководитель-2019» завершился

Организаторы получили более 300 заявок от проектных управленцев со всей страны, что говорит о высоком интересе аудитории к инициативам, направленным на оценку и развитие проектных компетенций профессионалов.

Сегодня, 15 февраля, стартует заочный этап конкурса, который включает в себя три тура. В рамках I тура необходимо подготовить до 4 марта отчет об опыте проектной деятельности в соответствии с требованиями конкурса. Жюри проведет детальную экспертизу материалов, и авторы лучших отчетов получат возможность во II-м туре, который пройдет с 7 по 17 марта, на портале конкурса пройти оценку уровня профессионально-технических компетенций в сфере проектного управления. В III туре с 21 по 31 марта полуфиналистов ожидает онлайн-оценка уровня личностно-управленческих компетенций. Всех, кто успешно пройдет заочный тур, ждет финал конкурса, который запланирован на 20-23 апреля. Все подробности можно узнать на официальном сайте конкурса

Напомним, что победители будут определяться в трех номинациях: «Руководитель проекта», «Эксперт в управлении проектом» и «Руководитель проектного офиса».

- Открытый общероссийский конкурс призван повысить авторитет специалистов в сфере проектного управления. С его помощью мы хотим выявить, поддержать и поощрить наиболее эффективных проектных менеджеров, сформировать Всероссийский реестр лучших специалистов в этой области. Наш конкурс позволит участникам установить новые деловые контакты и стимулировать собственное профессиональное развитие, а партнерам конкурса - получить шорт-лист лучших проектных управленцев, чьи компетенции можно будет использовать в будущем, - рассказала директор Агентства проектного управления Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Гаркуша.

Директор Агентства проектного управления Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Гаркуша.

Как ранее писала «Комсомольская правда», учредителем конкурса выступило Агентство проектного управления Финансового университета при Правительстве РФ, авторитетного государственного вуза со 100-летней историей подготовки кадров для экономической и социальной сферы страны. Кроме того, поддержку конкурсу оказали Министерство финансов России, Правительство Рязанской области и лично губернатор Николай Любимов, а также Ассоциация управления проектами «СОВНЕТ».

СПРАВКА «КП»

Следующие этапы конкурса

ЗАОЧНЫЙ ЭТАП

I тур – прием отчетов об опыте проектной деятельности (по форме).

Даты: 15.02 – 04.03.2019

II тур - онлайн-тестирование для выявления уровня профессионально-технических компетенций.

Даты: 07.03. – 17.03.2019

III тур - онлайн-анкетирование для выявления уровня личностно-управленческих компетенций.

Даты: 21.03. – 31.03.2019

ОЧНЫЙ ЭТАП

Командная и индивидуальная проектная работа в формате ассесмент-центра, организация открытой лекции/мастер-класса.

Даты: 20.04 – 23.04.2019

НОМИНАЦИИ

Конкурс направлен на оценку компетенций в сфере проектного управления сотрудников проектно ориентированных организаций.

Номинация «Руководитель проектного офиса»

К участию приглашаются руководители и заместители руководителей структурных подразделений, обеспечивающих развитие и поддержку проектной деятельности в организации

Номинация «Руководитель проекта»

К участию приглашаются кураторы проектной деятельности, кураторы проектов, руководители проектов, заместители руководителей проектов

Номинация «Эксперт в управлении проектом»

К участию приглашаются проектные специалисты, администраторы и участники проектов, руководители функциональных направлений проектов, сотрудники проектного офиса.

ЖЮРИ

Оценивать заявочные отчеты, а также все этапы конкурса будет квалифицированное в сфере проектного управления жюри. В него войдут практики и профессионалы в сфере проектного управления, объективные и независимые асессоры международного уровня. Они проведут оценку личностно-управленческих и профессионально-технических компетенций с использованием уникальных, специально разработанных инструментов. Все подробности можно также найти на официальном сайте конкурса.

ПРИЗЫ

Победители в номинациях «Руководитель проекта» и «Руководитель проектного офиса» получат ваучеры, эквивалентные стоимости прохождения процедуры сертификации IPMA: Certified Project Director (IPMA Level A®)/Certified Project Director (IPMA Level B ®)/Certified Project Manager (IPMA Level C®) (в зависимости от уровня сложности реализованных победителем проектов, а также от типа, масштаба, функционала проектного офиса, которым руководил победитель).

Победитель в номинации «Эксперт в управлении проектом» будет награжден ваучером, эквивалентным стоимости прохождения процедуры сертификации IPMA: Certified Senior Project Manager (IPMA Level B®)/Certified Project Manager (IPMA Level C®)/ Certified Project Management Associate (IPMA Level D®) (в зависимости от сложности реализованного победителем функционала в проектной деятельности).

Все финалисты конкурса по решению жюри получат дипломы лауреатов конкурса и памятные призы. Кроме того, победителей и финалистов включат во Всероссийский реестр проектных руководителей. Участие в конкурсе абсолютно бесплатное! Финансирование участия в очном этапе, в том числе трансфер и проживание финалистов, обеспечивает оргкомитет конкурса!