2019-02-15T15:24:39+03:00
Общество

Российские летчики приютили медвежонка-сироту и ведут трансляцию его жизни на аэродроме

Косолапому дали кличку Мансур и обустроили просторный вольер [фото, видео]
Ольга БОРСКАЯ
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Вот уже три года Мансур живет у аэродрома Фото: предоставлено DonationAlertsВот уже три года Мансур живет у аэродрома Фото: предоставлено DonationAlerts
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Медведь по имени Мансур живет на аэродроме и дружит с летчиками... Так необычно начинается эта история. Три года назад косолапый - тогда еще совсем медвежонок - потерял маму. Напуганному и голодному зверьку повезло - его нашли добрые и мужественные люди. Это били пилоты, занимающиеся восстановлением раритетных самолетов на частном аэродроме "Орешково" в Калужской области. Они выходили кроху и попытались пристроить в заповедник: в дикой природе медведю, выращенному людьми, уже не было места. Но в заповедник юного Мансура не приняли и он остался жить при аэродроме.

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Мансур с детства привык к самолетам
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За прошедшее время медведь окреп, возмужал и обзавелся собственным домом: у него есть своя огороженная территория в лесу, а его вольер постоянно достраивают пилоты и неравнодушные волонтеры.

mansurbearmansurbear
Мансур старается помогать своим друзьям-летчиками
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mansurbearmansurbear
Мансур отлично разбирается в самолетах
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Следить за буднями мишки, который живет на аэродроме, может каждый желающий. Добровольцы настроили видеотрансляцию в интернете и создали Мансуру свой сайт. Энтузиасты даже создали специальный журнал наблюдений за косолапым - где следят за его повадками, распорядком дня и прочими медвежьми привычками.

- В этом году наш авиамедведь не залег в спячку и поэтому можно наблюдать за его поведением. В прошлые годы мы через камеру из берлоги наблюдали, как он спит зимой, – говорит пилот Андрей Иванов, который когда-то и нашел медвежонка.

Медведь Мансур - вольер в прямом эфире LIVE Cam.Мансур этой зимой не спит. Если его нет в кадре - ждите появления или перемотайте назад. Нижний край камеры - это вход в его берлогу. Левый-верхний угол это проход в лесную часть вольера.

Но содержать мишку - не самое простое дело. По словам летчиков, его "ежемесячные расходы" (когда он не спит) составляют около 30 тысяч рублей. Сюда входит и еда, зарплата людям, которые постоянно ухаживают за Мансуром, и дальнейшее обустройство вольера.

Медведи снега не боятся.#авиамедведь

Помочь Мансуру вызвался сервис DonationAlerts. Это популярнейший в России и СНГ инструмент для стримеров, который позволяет блогерам собирать пожертвования во время трансляции. Мансур станет для проекта своеобразным первопроходцем - ведь "видеоблогером" здесь впервые станет медведь!

- Обычно через DonationAlerts зрители общаются со своими любимыми стримерами, отправляя платные сообщения во время трансляций. Стримеры играют в компьютерные игры, готовят, рисуют, танцуют и путешествуют в прямом эфире. Сложно найти сферу, в которой еще не появилось стримеров. Но мы решили поэкспериментировать и подключить сбор донатов к онлайн-трансляции о жизни медведя, – говорит Елена Иножарская, директор по маркетингу DonationAlerts.

Каждый зритель видетрансляции теперь может поддержать Мансура, покормить его полезным лакомством, послать ему "привет" и в режиме реального времени увидеть, чем медведь занят.

mansurbearmansurbear
Мансур возмужал и превратился в настоящего лесного красавца
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КАК ПОМОЧЬ

Посмотреть трансляцию и перевести пожертвование можно на сайте DonationAlerts

Узнать о том, как еще поддержать Мансура, можно на его сайте.

Здесь же волонтеры публикуют отчеты обо всех тратах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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