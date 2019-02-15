2019-02-15T14:36:21+03:00
Звезды

Василий Лановой больше не верит в «Победу» и в Москву возвращается «Аэрофлотом»

В четверг утром в аэропорту «Внуково» народного артиста СССР не пустили на рейс лоукостера
Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Актер Василий Лановой на сцене.Актер Василий Лановой на сцене.Фото: Анатолий МЕЛИХОВ
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В этот день в Ростове-на-Дону было запланировано два концерта Ланового, его ждали зрители. Летел он в южную столицу бюджетной авиакомпанией «Победа». Но ручная кладь - кофр и чемодан Ланового - превысили допустимые габариты. Конфликт разгорелся на ровном месте: 85-летний актер предлагал заплатить за негабаритный багаж, в котором вез концертный костюм. Представитель авиакомпании пошел на принцип - закрыл посадку и покинул стойку регистрации. В результате Лановой и его директор Антонина Журавлева опоздали на рейс. Возбужденный, громкий разговор артиста и его директора с сотрудником наземных служб услышали другие пассажиры. Кто-то снял на мобильный телефон, и пошло-поехало. Скандал на весь Интернет. Вмешался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин - поручил проверить правомерность отказа Лановому в перелете. Проверку должно провести московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Сам Василий Лановой претензий к авиакомпании не имеет. «Победа» быстро разрулила ситуацию и посадила артиста на следующий рейс. На концерт в Ростове-на-Дону Лановой опоздал всего на 15 минут.

- Все в порядке, долетели нормально. Концерт состоялся и сейчас готовлюсь к следующему выступлению. Он будет вовремя, - сообщил нам вчера народный артист в приподнятом настроение — в донской столице его встречали на лошадях казаки...

Тем не менее представители авиакомпании заявили, что виноваты все-таки не они, а директор артиста, который не подготовился к жестким правилам самого бюджетного перевозчика. Мы узнали у директора Ланового Антонины Журавлевой, почему она сэкономила на билетах, и, соответственно, - на сервисе.

- Обратно мы летим «Аэрофлотом», - успокоила нас Антонина.

- Почему же в Ростов полетели бюджетной авиакомпанией?

- Этот рейс подходил по времени. Концерт был запланирован на 13.00, рейс «Победы» был удобен, чтобы успеть к началу. Мы и раньше летали «Победой», проблем не возникало. В некоторые российские города летает только эта авиакомпания. Мы всегда брали на борт тот же кофр и тот же чемодан Василия Семеновича, что и на этот раз. Сейчас сыграл роль человеческий фактор. Этому парню, который нас не посадил на рейс, думаю, врежет его начальство.

- А причем тут парень?! Это же лоукостер, где по правилам провоз ручной клади ограничен…

- Знаю, поэтому мы купили два билета для Василия Семеновича, чтобы он мог побольше взять с собой в салон.

Чтобы загладить инцидент авиакомпания выписала Лановому приятный бонус - год бесплатных полетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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