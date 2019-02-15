2019-02-15T14:59:16+03:00
Телевизор

Грудь в крестах, голова в песке

Что делать звездам телеэфира, их поклонникам и начальству в эпоху медийных скандалов
Павел САДКОВЗаместитель главного редактора "Комсомольской Правды"
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Александр Друзь в кресле знатока телепередачи "Что? Где? Когда?". Фото facebook.com/chgktvАлександр Друзь в кресле знатока телепередачи "Что? Где? Когда?". Фото facebook.com/chgktv
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Нет героев. Нет. Оглянешься вокруг - и ни одного приличного человека. Самые крутые спортсмены, знаменосцы и символы горят на допинге. Великие актеры на старости лет становятся завсегдатаями скандальной хроники с любовницами, обманутыми женами и дележом денег. Иных даже смерть не спасает - вроде помер вовремя, не облажался, так наследники начинают грызню за нажитое, да еще и пачки любовниц и внебрачных детей продают свои откровения федеральным каналам...

Как вершина падения - в сверх популярном детском фильме «Последний богатырь» надежда Святой Руси, былинный боец Добрыня Никитич оказывается предателем.

Друзь в империи «Что? Где? Когда?» даже не Добрыня. Он Илья Муромец. И вот и он пал. Конечно, все эти разговоры об отлучении скорее всего глупость. Ну кто откажется пригласить в гости Александра Абрамовича? «Пусть говорят» на Первом? Тогда он окажется в «Прямом эфире» на «России», или на НТВ... Думается, и Друзя и Илью Бера мы в ближайшие недели будем видеть даже чаще, чем раньше.

Больше того, и тот и другой, при определенном цинизме, вполне могут даже монетизировать эту неприятную историю.

Другой вопрос - как теперь жить тем, кто с детства-юности смотрит ЧГК? Болеет, переживает, восхищается красотой интеллектуальных штурмов? Да, смотреть дальше. Уже без прежней беззаветной веры в честность происходящего.

И ведь никто ничего не сделал, чтобы спасти честь игры. Как? Жестко.

Когда наши спортсмены попадались на допинге, нужно было проявлять нулевую терпимость. Попался - отстранен до выяснения обстоятельств. Без истеричных криков «Наших бьют!». Если наши жульничают - они ничем не лучше не наших. Конечно, в нечистоплотность своих и родных не хочется верить. И за Друзя обидно невероятно. Но раз есть такое дело - с решением отстранить и закрыть точно нельзя было медлить целых три дня. И показывать в воскресенье записанную заранее игру «Что? Где? Когда?», в которой будет мелькать Друзь, тоже нельзя. По этическим соображениям.

И молчать Борису Крюку нельзя! Он «господин ведущий», он занял место Владимира Ворошилова, и он в ответе за то, что происходит со знатоками.

Увы, голова в песок - наша излюбленная тактика во всех скандалах. А если так, то подозрений становится все больше и больше. И ни один скандал нас ничему не учит...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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