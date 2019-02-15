"Первый канал" отстранил от эфира Илью Бера и Александра Друзя

В пятницу, 15 февраля, стало известно, как Первый канал решил отреагировать на скандал с участием главного редактора телепередачи «Кто хочет стать миллионером?» Ильей Бером и знатоком «Что? Где? Когда?» Александром Друзем.

Как выяснилось, было принято решение отстранить обоих фигурантов скандала от эфира. При этом руководители телеканала назвали «неэтичным и недопустимым» поступок Бера и Друзя, которые «осознанно сделали заложниками своих подозрений в отношении друг друга зрителей и десятки своих же коллег-телевизионщиков».

«В этой ситуации руководство Первого канала поддерживает решение компаний-производителей об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах "Кто хочет стать миллионером?" и "Что? Где? Когда?"», - говорится в пресс-релизе канала, поступившем в редакцию «Комсомольской правды».

Стоит отметить, что, по мнению гендиректора телекомпании «Красный Квадрат», которая является производителем «Кто хочет стать миллионером?», Ильи Кривицкого, Бер вообще был не вправе устраивать «следственные эксперименты» в федеральном телеэфире - «какими бы благими намерениями он при этом ни руководствовался».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 12 февраля главный редактор «Кто хочет стать миллионером?» заявил, что Александр Друзь пытался его подкупить. «Он предложил мне поделиться деньгами в случае выигрыша им главного приза программы», - сказал тогда Бер. При этом на Первом канале, комментируя этот скандал, подчеркнули, что у них «масса вопросов к этой истории».

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