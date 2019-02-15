Анатолий Вассерман об отстранении Друзя: На кону стояла не такая сумма, ради которой стоило рисковать репутацией

Анатолий Вассерман знает, что на американском ТВ случались скандалы, когда участникам шоу за вознаграждение «сливали» ответы на вопросы игр и викторин. Заканчивались эти истории плохо для всех участников закулисных игр. Вот и история «несостоявшегося сговора» редактора и участника проекта «Кто хочет стать миллионером?» завершилась отстранением от эфира Ильи Бера и Александра Друзя.

Анатолий Вассерман в разговоре с радио «КП» рассуждает о том, как отразится скандал и «штрафные меры» на репутации Бера и Друзя:

- Это очень болезненная мера, поскольку думать – это вообще большое удовольствие, а в условиях интеллектуальных игр думать настолько интересно и приятно, что от телевизионных игр отпочковались спортивные, где игроки сами немало платят за возможность участия. (Команда Ильи Бера в спортивной, а не в телеверсии «Что? Где? Когда?», одна из сильнейших - прим.Ред.) Так что это, прежде всего, крайне болезненно с точки зрения привычного для участников интеллектуальных игр образа жизни. Поэтому я могу только посочувствовать и Друзю, и Беру. Для Первого канала решение отстранить их – вынужденное и совершенно неизбежное. Пока неясно, кто из них прав, кто виноват, иное решение принять вовсе невозможно. Поскольку формально нарушение правил было с обеих сторон, то я не исключаю, что они так и останутся вне этих телепередач на неопределенный срок. Кстати, лично я уже рекомендовал Первому каналу пропустить обоих через передачу «На самом деле» - то есть, через детектор лжи, чтобы хоть частично понять, что произошло. В игровой тусовке все знают об американских скандалах и их последствиях, поэтому мне трудно поверить в то, что хоть Бер, хоть Друзь могли пойти на это из корыстных соображений.

Тем более, что три миллиона, конечно, сумма значительная. Но, исходя из среднего уровня заработной платы лиц, занимающих ключевые посты в телепередачах, мне кажется, что на кону стояла не такая сумма, ради которой стоило рисковать репутацией. У Друзя, насколько мне известно, есть несколько передач на питерском телевидении, где он активно участвует. Я склонен предполагать, что произошло трагическое недоразумение: Бер и Друзь в каком-то разговоре неверно друг друга поняли, каждый из них заподозрил другого в неблаговидных намерениях и после этого каждый действовал так, чтобы вывести другого на чистую воду.