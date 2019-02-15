Прощай, мой дом родной: Корреспондент «КП» побывал в деревне Терехово в центре Москвы

Первый житель деревни Терехово, который меня встретил, был бездомный лохматый пёс по кличке Мухтар. Он сидел возле ржавых кривых ворот с характерной надписью «Гена лох» и дружелюбно вилял хвостом.

В последнее время в его края зачастили гости (это северо-запад Москвы - между парком «Фили» и районом Крылатское). То народный сход соберут. То на столбах объявления шлепают - «продам квартиру»). То заборы рулеткой измеряют. Собаке невдомек, что уже в этом году жителей старинного Терехова все-таки выселят (уже давно собирались), а их дома сравняют с землёй. Точь-в-точь как фильме «Белые росы». Только там, по сюжету, жителям давали ключи от новой квартиры. А тут должны выплатить компенсацию (ее размер будут определять оценщики).

В общем, деревня стоит на ушах.

Кто-то вполне доволен таким раскладом и готовится людям на макушки с балкона поплевывать. А кто-то не желает расставаться с родным жилищем даже за миллионы. Все-таки дом есть дом. С огородом. Банькой. И летним душем.

К тому же в этой деревушке у многих жили предки, начиная с 17 века.

ЗАХОЛУСТНЫЙ ОСТРОВ

- Мухтар! Ко мне...

Круглый и усатый мужичок в тулупе, похожий на гоголевского персонажа, стряхивает из пакета свежие кости. Пес хрустит ими как в рекламе чипсов и позволяет потрепать себя за густые вихры.

Кормилец оказывается из числа тех, кто не против переехать в квартиру.

- Хотя и наша избушка могла стоить дороже, - говорит он, прикуривая. - Да и не в ней дело. Главное, земля. Она же с каждым годом растет в цене.

Я осмотрел хоромы своего нового знакомого. И слегка опешил. Штукатурка на стенах висит кусками. Краска на оконных рамах облезла и выцвела. Входная дверь обита войлоком и тряпками. Из чернеющей столетней трубы на крыше невозмутимо струится дымок. А возле крыльца возвышается куча дров, прикрытая толстым слоем снега.

Такое ощущение, что это не Москва, а сибирская глубинка. Не хватает только медвежьих следов позади избушки и хлева для скотины.

Называть цену своему богатству суеверный мужик отказался. Зато другие жители охотно поведали о своих печалях.

Например, Дмитрий Крылов три года назад из старого отцовского дома отгрохал двухэтажный бревенчатый особняк. Крепко вложился. А теперь его вместе с женой и дочерью просят освободить помещение. И предлагают выплатить за дом - 3 миллиона 150 тысяч рублей. По мнению Крылова, это грабеж. Но, правда, еще будет компенсация за землю. Столичные власти платят два миллиона рублей за сотку. У Дмитрия их 31.

- Теперь вот судимся, - говорит он. - Я подал иск против города, а город против меня. Обидно. У меня в этой деревне предки жили с середины 18 века.

ЗДЕСЬ БУДЕТ ГОРОД-АД

Узнав, что в их селение приехал журналист, на улицу посыпали люди. На москвичек, ей-богу, они не похожи.

- Вы что, хотите написать про наше горюшко? - певучим и каким-то хитроватым голосом спросила одна женщина.

- А вы не из Департамента строительства? - подхватила другая. - Что-то лицо знакомое...

Две минуты помялись - и давай рассказывать. И как их дома жгли в 90-е. И как тут собирались построить «русский Диснейленд» по проекту Зураба Церетели. И как раньше чудесно жили.

- Если у кого свадьба, сразу туда всей деревней, - вспоминает 78-летняя Лидия Бокова. - И школа была своя. И магазин. И медпункт. Я здесь родилась. А сейчас осталось 30 домов - и те скоро сравняют с землей. А за нее, говорят, компенсацию получат не все. Есть семьи, которым участки достались еще от колхоза. Они ими пользовались все эти годы. И не оформляли в собственность. А теперь поздно. Что же все-таки будет на этом месте, мы не знаем. Говорят, торговые центры.

Такое ощущение, что это не Москва, а сибирская глубинка. Не хватает только медвежьих следов позади избушки и хлева для скотины.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ОТВЕТ ВЛАСТЕЙ: СНОСА НЕ МИНОВАТЬ

В столичном Департаменте строительства «КП» подтвердили, что все домишки на территории Мневниковской поймы придется снести. И построят там не торговые центры, как думают жители, а спортивный комплекс и транспортно-пересадочный узел. Станция метро «Терехово» Большой кольцевой линии строится уже сейчас (открытие запланировали на 2021 год). На окраине деревни снуют грузовики, работают экскаваторы.

- Объекты строительства определены проектом планировки территории, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 3 марта 2015 года, - рассказали в Депстрое. - Сейчас владельцам недвижимости назначают компенсации. Их размер определяется на основании отчета об оценке (ее проводит независимая оценочная организация в соответствии с 135-м Федеральным законом). Работа по изъятию участков ведется в судебном порядке.

Фразочки, конечно, казенные. Но смысл понятен: домовладельцам - деньги, дома - под снос.

НАДО БОРОТЬСЯ - ТОГДА ДАДУТ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ

- Я думаю, стоит напомнить, что недавно Конституционный суд вынес постановление, согласно которому в таких ситуациях должна учитываться не только стоимость дома, но и инфляция, - сообщил «Комсомолке» адвокат Леонид Ольшанский. - Поэтому за три копейки оценить жилище уже не получится. Второй момент. 35 статья Конституции гласит, что изъять имущество возможно только при условии предварительного и равноценного возмещения. А потому можно требовать не деньги, а такой же участок земли и дом. Если дальше от Москвы, значит, участок побольше. Или разделить пополам. Пускай дают землю и деньги на строительство дома. Жителям Терехова советую не сдаваться. Опыт показывает, что те собственники, которые в таких случаях оберегают свои дома до последнего, впоследствии получают от государства лучшие варианты.

«ЭТО ЗОЛОТАЯ ЗЕМЛЯ»

- Частных секторов в Москве осталось совсем мало и поэтому спрос на такие участки колоссальный, - рассказал «КП» директор по риэлторской деятельности столичного агентства недвижимости Роман Вихлянцев. - Очень часто их режут на более мелкие кусочки и перепродают. Иметь свой особняк в черте Москвы - небывалая редкость. И за нее надо платить. Что бы вы выбрали - отдельный дом где-нибудь в Строгине (пускай и с небольшим участком земли) или квартиру на Пречистенке? Я думаю, второе. Цены накручивают не из-за дома (его можно пять раз снести и построить), а из-за земли. Она золотая. Скажем, миллиард рублей для столицы - не потолок. Несколько лет назад один собственник продавал особняк за три миллиарда. На западе Москвы.

ГДЕ ЕЩЕ ОСТАЛИСЬ ЧАСТНЫЕ ДОМА

- Микрорайон Курьяново (юго-восток Москвы). Напоминает поселок советского времени. Красные флаги, громкоговорители на столбах. Почти возле каждого дома фруктовые сады и виноградники. При этом до метро всего три километра.

- Район Сокол, он же поселок художников (север Москвы). Первый советский город-сад, который был основан в форме кооператива. Сейчас в нем есть не только огромные трехэтажные дворцы с охраной. Но и облезлые избушки. Они тоже стоят сотни миллионов рублей.

- Деревня Троице-Лыково (северо-запад Москвы). Знаменита тем, что в ней жил Александр Солженицын. Есть церковь (17 века). Продуктовый магазин. Стадион, обнесенный коробкой. Некоторые собственники даже держат хозяйство. Например, коз.