2019-02-15T15:33:33+03:00
Телевизор

Жанна Бадоева: Безумно интересно заглянуть в чужие окна!

Звезда "Орла и Решки" продолжает разъезжать по миру, но теперь уже в новом формате и на новом канале
Ксения ПАДЕРИНА
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Ради хорошего кадра Жанна готова на всё. Фото: Первый каналРади хорошего кадра Жанна готова на всё. Фото: Первый канал
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В воскресенье на Первом стартует проект «Жизнь других», который, как уверяет Жанна, будет отличаться от привычных нам трэвел-шоу.

- Все трэвел-шоу рассчитаны на туристов, - объясняет Жана. - Если вы посмотрите любую из них, вы поймете, куда вам лучше поехать, что посмотреть, где жить, где пообедать, что увидеть. А в нашей программе мы вообще про достопримечательности не говорим. Мы идем в роддома, в школы, в детские сады, в квартиры к обычным людям. Мы показываем быт, рассказываем про зарплаты, про то, сколько стоят коммунальные услуги. Идем в супермаркеты и смотрим, сколько стоят элементарные продукты, которые и у нас в обиходе. Это же интересно! Отношения, свадьбы, разводы, законы, воспитание детей, пенсия... То есть жизнь людей от рождения и до старости.

- Кому пришла в голову идея такой программы?

- Если подумать, то все, что я перечислила, интересно каждому. Люди думают: «А как там у них?». Во всех своих поездках мне всегда было безумно интересно заглянуть в приоткрытое окно какой-нибудь квартиры и посмотреть на местных. Было любопытно наблюдать, как они ведут своих детей в детский сад или выходят из супермаркета. А потом я подумала: «Раз это интересно мне, значит, будет интересно и всем». Вместе с продюсером и режиссером мы сформировали идею и сняли первую программу - «пилот». Мой продюсер показал ее на Первом канале. Она понравилась, ее взяли.

- Сколько сейчас выпусков готово?

- Так. Надо подумать... Венеция, Амстердам, Сингапур, Израиль, Сейшелы, Монако. Получается шесть. И вот через неделю уезжаем снова.

- В своем инстаграме вы недавно выложили фото из израильской клиники. Там снимали один из эпизодов шоу?

- Да. Я думаю, многие слышали, что медицина в Израиле на высоком уровне. И я хотела увидеть все своими глазами. Мы попали в роддом. И, хотя я не медик и вообще ничего в медицине не понимаю, честно говоря, я была просто шокирована!

- А что конкретно удивило?

- К женщинам, которые только что родили, могут приходить любые родственники, друзья, соседи, близкие. Посетителей никто не устанавливает, не заставляет надеть бахилы и халат. Еще в клинике есть шеф-повар, который готовит для женщин. И я не увидела там гречневую кашу или овсянку на воде. В меню было и мясо, и рыба, и соленья, и любые экзотические фрукты. Можно было выпить натуральный кофе или апельсиновый сок. Я спросила: «Как это вообще возможно?». У нас-то женщин во всем ограничивают, им вечно все нельзя. Да и ребенка никто не показывает до каких-то там дней. А в Израиле все иначе. Я поинтересовалась: «Почему к вам посетители заходят прямо в уличной одежде? Как вы не переживаете? Это же антисанитария!». А мне ответили: «У нас в стенах встроена особая система очистки воздуха». Можете себе такое представить?

- Кстати, о детях. Недавно снова пошли слухи о том, что вы ждете третьего ребенка...

- Это длится уже на протяжении пяти лет. Я эту новость узнала так же, как и вы - из интернета (смеется).

- Ваш старший сын Борис помогал вам в съемках этой программы?

- Да, мы к нему специально ездили в Милан. Он увлекается монтажом, и мы попросили его посмотреть нашу заставку. Борис подсказал кое-какие творческие ходы и идеи.

- А младшая дочка начала проявлять интерес к вашей профессии?

- Пока нет. Но она смотрит программу, дает свои оценки, говорит, что ей понравилось или нет. Принимает активное участие в выборе моей одежды для кадра. Они с мужем садятся и говорят: «О, нет, в этом будет ужасно, а вот это - может быть». И не дай Бог мне ошибиться! Сразу услышишь все, что про себя и не знала (смеется).

Первый канал, "Жизнь других", с 17 февраля по воскресеньям, 10.15

ИСТОЧНИК KP.RU

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