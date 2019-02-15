Александр Бородай: Необходимости в потоке добровольцев на Донбасс сейчас нет, но она может возникнуть в любой момент

Таких гостей, которые собрались в нем в пятницу 15 февраля, «Президент-отель», расположенный в центре Москвы неподалёку от Кремля, видел не просто редко, а очень редко. Несколько десятков мужчин, преимущественно в камуфляже, кто в кубанках на макушке, кто со звоном «иконостаса» на груди, а кто и в цивильных костюмах, проводили здесь заседание Совета командиров Союза Добровольцев Донбасса.

Расселись за круглым столом, как рыцари короля Артура, пустовали всего парочка из почти сорока кресел за столом, но и они обрели своих хозяев, когда в зале появились глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай и помощник президента РФ Владислав Сурков. Бородай дал слово Суркову для приветствия, но тот объяснил, что пришёл сюда не приветствовать, а слушать и помогать в решении тех проблем, где в силах помочь, в частности, социальных.

Расселись за круглым столом, как рыцари короля АртураФото: Александр ГРИШИН

- Республики живут, трудно, но живут, - начал своё выступление после Суркова Бородай. - И понятно, что рано или поздно нам придётся доводить начатое дело до конца. Украина в любой момент может пойти на какие угодно шаги, в том числе, и на «большую войну». И наша задача - поддерживать мобилизационный ресурс. Сейчас необходимости в потоке добровольцев на Донбассе нет, но она может возникнуть в любой момент, и нам надо быть готовым к этому.

- Лично я уверен, что все равно придётся до конца решать вопрос военным путём, - заключил Бородай. - Но это не значит, что у нас нет «мирных» проблем.

Другая миссия Союза - социальная помощь добровольцам. Только с начала 2019 года медпомощь получили 23 добровольца, а всего таких около восьмисот. В том числе и по протезированию. Горькая задача, которую приходится решать Союзу все время, вывоз тел и захоронения погибших добровольцев. А ещё решают вопросы помощи семьям погибших, трудоустройства и целый ряд других.

- Как обстоят дела с попытками выдворения добровольцев из России, в частности, на Украину, - спросил я Бородая.

- Таких историй масса. Но пока нам удаётся отстоять всех наших добровольцев, которых пытаются выдворить из РФ. Около 400 таких депортаций было предотвращено нашими усилиями в ручном режиме. Буквально вчера относительно благополучно завершилась история с батюшкой, который в результате из Волгоградского центра временного размещения переехал в ДНР, а на Украину, - ответил Александр Юрьевич корреспонденту «Комсомолки». - и теперь ему на какое-то время закрыт путь в Россию. Надеемся, ненадолго, потому что он уже получает паспорт ДНР. Но здесь есть вопрос к самодисциплине и самых добровольцев. Непорядок, если человек вышел в Россию в 2014-2015 годах и до сих пор не озаботился проблемой легализации и получения документов.