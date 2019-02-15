«Прикрывая отход товарищей, подорвал себя последней гранатой»: Минобороны рассекретило уникальные документы Афганской войны

Опубликованы, в частности, учетные карточки Героев Советского Союза и России генерала Виктора Дубынина, лейтенанта Александра Стовбы, капитана Руслана Аушева (первым двум высшая награда страны присвоена посмертно).

Приведены отчеты о действиях в Афганистане 149-го гвардейского мотострелкового и 122-го стрелкового полков. Оба отличились в Великую Отечественную. И оба прошли весь Афган.

«Пионерам организации Центрального Баглана был подарен портрет Ленина, книги и журналы о СССР, переданы подарки от школьников Ташкентского дворца пионеров. В одном из кишлаков после его освобождения от душманов был найден неисправный трактор «Беларусь». Воины отремонтировали его и на митинге он был передан жителям кишлака», - так замполиты мотострелков налаживали связи с местным населением.

А так батальоны 149-го полка выполняли свой воинский интернациональный долг:

«В течении года в части проведено 12 рейдовых, 98 частных операций, 48 засад, уничтожено 1126 мятежников и взято в плен 417. Захвачено 659 единиц огнестрельного оружия, 27 автомобилей, 17 складов боеприпасов.

За 1981 год в части награждено 182 человека. Орденом Ленина — 4 человека. Красной звезды — 100 человек. Красного знамени — 3 человека. Медалью «За отвагу» — 35 человек».

Они не только охраняли аэродромы, сопровождали караваны. Они воевали «с мятежниками»:

«Замполит подполковник Барынин В.С. 31.08 в районе к. Марумль высадился в десанте с ротой мотострелков, которая была окружена превосходящими силами мятежников. Умело организовав оборону, Барынин с ротой длительное время удерживал позиции, охранял главные силы нашей группировки. Ценой собственной жизни полковник Барынин обеспечил выполнение задания».

В рапортах из ДРА отдельно подчеркивалось, что «в течение года не допущено ни одного случая бесчинств по отношению к местному населению». А вот подвиги совершались один за другим:

«Старший сержант Александров, умело используя особенности местности и подручные средства, переправил группу старшего лейтенанта через арык, ликвидировал угрозу окружения и с боем отбил у мятежников погибших товарищей. Был представлен к ордену Красная Звезда».

Этот полк вошел в южную страну 39 лет назад, 15 февраля 1980 года для «охраны химзавода, газопровода и района расположения советских граждан». А вот 122-й стрелковый полк, который в конце Великой Отечественной в Латвии разоружил гитлеровскую пехотную дивизию, а Афганистане оказался еще в декабре 1979-го:

«26.12.79 года полк в составе 108-й МСД пересек Госграницу СССР с Афганистаном в районе Термеза для оказания военной помощи ДРА в борьбе от внешних врагов и, совершив марш, сосредоточился в районе 12 км южнее Кундуза. К исходу 28.12.79 полк сосредоточился 12 км восточнее Кабула в районе Пули-Чархи и блокировал 4-ю и 15-ю афганские танковые бригады с целью не допустить их выхода в Кабул».

Эти афганские танкисты могли успеть ко дворцу Амина, который в это время штурмовали советский спецназ и десант — но не успели. И Афганистан получил нового лидера — Бабрака Кармаля.

«В 1983-м году подразделения полка проведели 220 засад и 28 реализаций разведданных. Уничтожено 377 бандитов, взято в плен 137. В 1984-м - 124 засады и 32 реализации разведданных из них результативных соответственно 36 и 26. Уничтожено 906 мятежников взято в плен 388, захвачено 194 единицы стрелкового оружия».

Примеров личного мужества наших воинов-интернационалистов в опубликованных документах немало. Приведем еще один из них:

«Группа спецназа под командованием лейтенанта Кузнецова Николая получила задачу уничтожить отряд моджахедов у кишлаков Сангам и Даридам провинции Кунар. Подразделение Кузнецова попало в окружение и было отрезано от основных сил. Был тяжело ранен прапорщик Бахмутов. Лейтенант Кузнецов перенес его в укрытие, а сам вернулся к группе. Отдав приказ своим подчиненным прорываться из окружения, он с тремя бойцами остался обеспечивать прикрытие. Сам был ранен в ногу. Когда лейтенант Кузнецов понял, что душманы хотят взять их в плен, он приказал солдатам отходить к своим, а сам продолжал вести огонь по противнику, прикрывая товарищей. Когда патроны кончились, он стал отбиваться гранатами, последней, шестой взорвав себя и подошедших к нему моджахедов. Звание Героя Советского Союза было присвоено Кузнецову Н.А. посмертно 21.11.85».

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