"Горячая штучка": 50-летняя Бондарчук в слитном купальнике произвела фурор

Светлана Бондарчук снялась в купальнике. Фото 50-летней знаменитости произвело настоящий фурор. Бывшую супругу режиссера Федора Бондарчука завалили комплиментами.

a030aa Света Бондарчук в свои 50 выглядит как девочка

Модель опубликовала в своем блоге фотографию, которая вызвала неописуемый восторг у подписчиков. Глядя на модель, сложно поверить, что ей в декабре 2018 года исполнилось 50 лет.

На снимке Света предстала в слитном купальнике василькового цвета. Длинноногая телеведущая является олицетворением молодости и красоты. "То, что осталось за кадром...", - скромно подписала Светлана Бондрачук фото.

Однако ее подписчики, увидев такую красоту, искупали свою любимицу в комплиментах. "Обалдеть, какие формы", "Вот ведь одарила природа физическими данными", "У меня даже глаза на лоб вылезли!", "Ну вообще, как можно быть такой красивой и сексуальной!", "Возраст - это не про вас", "Ничего себе. Цвет настроения синий", "Горячая штучка", "Вот вам и бабушка", "Богиня морей и океанов", "Светлана! Я в восторге от Вас", - лили елей фолловеры.

a030aa В честь 50-летия Бондарчук продемонстрировала подписчикам свою грудь

Светская львица не первый раз предстает в купальнике на публике, восхищая всех стройной фигурой. Также ранее Бондарчук и вовсе продемонстрировала подписчикам грудь. Звезда предстала в прозрачном платье в свой юбилей.