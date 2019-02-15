Алексей Чадов впервые о своем 4-летнем сыне: «У него проявляются актёрские задатки!»

Алексей Чадов рассказал в интервью «КП» о запуске онлайн-платформы STARSKIDS.RU для юных талантов.

По словам актера, проект организован с участием звезд кино и телевидения, которые готовы поделиться опытом с одарёнными детьми. За основу взят опыт фабрики грёз в Голливуде и наработанные методики европейской школы.

На данный момент к проекту присоединились: Алексей Чадов, Александр Головин, Андрей Гайдулян, Сергей Дружко, кинопродюсер, президент кинокомпании «Царь Pictures» Александр Изотов.

— Алексей, это ваш дебют в роли профессора? — поинтересовались мы у Алексея Чадова.

— Да, это мой профессорский дебют. А если честно, первый опыт в роли педагога у меня случился в возрасте 19 лет, я преподавал классический танец, хореографию для маленьких деток. Это было несвоевременно, но интересно. В то время я ещё совсем был незрелый, чтобы передать свои навыки. Хотя за спиной у меня уже было 9 лет хореографической школы.

alexeychadovofficial Хорошего вам КЛЁВА, друзья!

— Вы, кстати, учиться любили?

— Знаете, я полюбил учебу не в школе, к сожалению, а в институте. Почему к сожалению, потому что за 10 лет в школе можно столькому научиться, если захотеть. В театральном училище им. М.С. Щепкина мы были по-настоящему заражены процессом обучения, мы в прямом смысле ночевали в декорациях на учебной сцене. Нам все было интересно, и мы бежали на занятия.

- Проблем с учителями не было?

- Да были, конечно, у кого их не бывает. Но всех своих наставников, которые мне действительно что-то дали, я хорошо помню и благодарен им искренне.

— Как будете находить общий язык с учениками?

— Я люблю детей, они честные, искренние и совсем не умеют врать, в таких условиях очень комфортно работать.

— В какой форме будут проходить занятия?

— В основном это практические занятия, теория детям не так интересна в их возрасте.

— Вы будете преподавать актерское мастерство или какую-то другую дисциплину?

— Актёрское мастерство. Этот проект вообще для меня эксперимент, если честно, посмотрим, что получится. Мне самому интересно, и, пока есть время, буду им заниматься.

— Алла Пугачева как-то сказала: «Талантам надо помогать. Бездарность сама пробьется». Вы с ней согласны?

— Отчасти согласен. Я знаю одно, талант всегда пробьётся, и всегда найдутся люди, которые заметят и помогут на пути становления. Так было со мной и моим братом, первый наш учитель Вячеслав Иванович Кожихин что-то в нас разглядел и дал возможность заниматься на бесплатной основе. Маме нашей тогда тяжело было платить за дополнительные занятия.

alexeychadovofficial День ангелов

— Обучение будет платным? Будут ли какие-то гранты для малообеспеченных семей?

Обучение будет платным. И кроме уроков в него войдет очень много всего: включение в базу агентства, приглашения на кастинги, закрытые мероприятия, участие в наших спецпроектах.

Также мы с моим коллегой по этому проекту кинопродюсером Александром Изотовым стали инициаторами программы по выделению грантов на обучение и продвижение. И тех детей, в которых есть искра, но не хватает материальных средств, мы будем учить и продвигать совершенно бесплатно.

Планируем, что гранты получат не менее 50 детей в этом году.

— Сына планируете отдать в эту школу? (Федору Чадову сейчас 4 года — Ред.)

— Планирую, конечно. У него проявляются актёрские задатки, и я хочу это развивать активно. Но на вопрос, хочешь ли ты стать артистом, уверенно отвечает нет! Он хочет быть автогонщиком.