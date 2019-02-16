Исследователи выяснили, что хорошее настроение можно наесть

Еще 10 лет назад новость о том, что кишечные бактерии могут влиять на наше настроение, ученые восприняли бы скептически. Сегодня медики уверены в прямой взаимосвязи микробиоты кишечника с психическим здоровьем. Исследователи из отделения микробиологии и иммунологии университета Лейвена и Центра в Бельгии обнаружили, что определенные виды кишечных бактерий негативно или, наоборот, позитивно влияют на настроение.

Как микрофлора связана с головным мозгом

Кишечник окружен сетью нервных волокон, состоящей из около 100 млн нейронов. Эти нейроны соединяются с головным мозгом с помощью блуждающего нерва - самого длинного нерва в организме. Представьте себе двустороннее шоссе, по которому сообщения передвигаются от мозга к кишечнику и обратно.

Бактерии в кишечнике, иногда называемые психобиотиками, могут значительно влиять на химические процессы, происходящие в головном мозге. Как это происходит? Кишечные бактерии вырабатывают нейротрансмиттеры - химические вещества, с помощью которых нервные клетки передают импульсы друг другу. Некоторые из этих веществ влияют на настроение. Самый важный из них – серотонин.

Может показаться странным, что кишечные бактерии буквально управляют настроением. Тем не менее, около 95% серотонина в нашем организме вырабатывается именно в желудочно-кишечном тракте.

Недостаток «гормона счастья» вызывает депрессию. Механизм действия лекарств-антидепрессантов построен как раз на повышении уровня серотонина в головном мозге.

Добавка бактерий снижает тревогу

В научных экспериментах сокращение количества кишечных бактерий у мышей изменяло поведение животных. У грызунов, выращенных в стерильных условиях и потому не имевших бактерий в кишечнике, наблюдались признаки стресса и тревоги. После заселения кишечника этих мышей полезными бактериями тревожность заметно снижалась. Наиболее положительно влияли на настроение бифидобактерии и лактобактерии. Эти бактерии живут и в кишечнике человека.

Исследования кишечных бактерий проводились не только на грызунах, но и с участием людей. В одном из таких после 30 – дневного курса пробиотиков (бифидо- и лактобактерий) у участников уменьшались признаки депрессии и тревоги.

Хорошие и плохие гормоны

Кроме «хороших гормонов»-нейротрансмиттеров в кишечнике содержатся и «плохие» - адреналин, дофамин. Эти гормоны выделяются в больших количествах при стрессе. Их выброс в кишечнике вызывает размножение вредных бактерий, что приводит к развитию инфекции. Именно поэтому от стресса можно заболеть! И это мы часто наблюдаем в жизни.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Какая еда полезна для наших бактерий

Правильное питание может сдвинуть дисбаланс бактерий в кишечнике в верную сторону. Для этого можно применять добавки с пробиотиками. Но для более длительного эффекта лучше есть продукты, содержащие пребиотики и пробиотики.

- Наилучшие источники пробиотиков – натуральный йогурт, кефир, квашеная капуста, различные соленья.

- Пребиотики – это компоненты пищи, которые служат хорошей средой для размножения полезных бактерий. Это, клетчатка, вещества-олигосахариды, в больших количествах встречающиеся в растительной пище. Лучшие источники пребиотиков – лук, чеснок, артишок, кокос, цикорий, морковь, бананы.

- Некоторые виды пребиотиков не только способствуют размножению полезных бактерий, но и убивают плохие. К ним относят растения семейства крестоцветных – белокачанная капуста, брокколи, спаржа, цветная капуста.

- К натуральным пробиотикам в пищу полезно добавлять источники ненасыщенных жирных кислот (например, морепродукты). Эти жирные кислоты имеют выраженные противовоспалительные свойства, которые могут помочь в борьбе с депрессией.

- Употребление мяса обеспечивает организм аминокислотой триптофаном. Эта аминокислота необходима для синтеза «гормона счастья» серотонина. Ведь не зря в одном из исследований участники, находившиеся на средиземноморской диете, меньше других страдали депрессией.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Будущее за бактериями?

Сегодня исследователи уверены, что изменение микробиоты кишечника играет серьезную роль в развитии нервных и психических заболеваний, включая аутизм, тревогу и депрессию. До последнего времени эта мысль всячески отвергалась неврологами. Пока ученые только в начале пути познания микробиома и планируют дальнейшие исследования, посвященные этому вопросу.