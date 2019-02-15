В России может появиться ЕГЭ по креативности

Проверить творческие способности выпускников предложил президент Российской академии наук Александр Сергеев:

- Мы много говорим сейчас о Едином государственном экзамене. И наша, может быть, единственная надежда, что мы успеем угнаться за остальным миром в условиях санкций и отсутствия ресурсов - это креативность наших людей, - заявил он на Российском инвестиционном форуме в Сочи. - Почему бы в ЕГЭ не организовать экзамен, который оценивал бы креативные способности человека? Мне кажется, что это было бы чрезвычайно важно - ввести такую практику. Мы со своей стороны готовы принять в этом участие.

Отдельный экзамен по креативности выпускникам все-таки не грозит - хотя бы потому, что мировая наука пока не пришла к единому мнению, что конкретно считать креативностью и как ее измерять.

Однако, экзамены в российской школе уже становятся более творческими:

- Мы значительно изменили выпускные экзамены в 9 классе в 2020 году, - рассказала Татьяна Лискова, руководитель федеральной комиссии разработчиков экзаменов по обществознанию. - Мы переходим в сторону более творческих заданий, где детям нужно порассуждать, подумать о возможных причинах того или иного явления

В Рособрнадзоре тоже не раз подчеркивали, что современные экзамены становятся все более творческими.

Например, это итоговое сочинение, которое выпускники могут писать на основе любой прочитанной книги - даже не из школьной программы. Или итоговое собеседование по русскому языку, где 9-классникам нужно обсудить те или иные темы с преподавателем. Творческая часть есть в экзаменах и по другим предметам.

- Со следующего года мы добавляем в экзамен по физике для 9-классников более креативные задания, где надо спланировать опыт и провести наблюдения, снять показатели с приборов и сделать по ним выводы, - говорит Марина Демидова, руководитель федеральной комиссии разработчиков экзаменов по физике. - При этом мы как учили три закона Ньютона в школе, так и будем учить. Но школьники должны понимать, каким образом были получены эти законы, чтобы понимать их достоверность. А это развивает критическое мышление, которое сейчас очень важно.

В ближайшие годы все эти изменения перекочуют и в ЕГЭ, так что 11-классников тоже ждут творческие задания.

Такие перемены связаны с переходом на Федеральный государственный образовательный стандарт, в котором развитию творческих способностей школьников уделяется особое внимание. И развивать креативность учеников будут не на отдельном предмете, а в рамках всех учебных дисциплин.