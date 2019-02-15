2019-02-15T19:35:12+03:00
В мире

В Италии устанавливают подушки на столбы из-за любителей смотреть в телефон при ходьбе

Они рискуют врезаться в столб и разбить лоб, поэтому власти позаботились о сохранности голов
Татьяна ОГНЕВА-САЛЬВОНИ
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Итальянцы назвали эту конструкцию «паратеста» - «для головы»Итальянцы назвали эту конструкцию «паратеста» - «для головы»
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И правда, с кем не бывало: открыл телефон посмотреть смс и врезался в столб головой. Впрочем, смс еще ладно, но вот когда увлеченно читаешь чей-то проникновенный пост в фейсбуке, при этом шагаешь куда-то быстрым шагом, то риск удариться обо что-нибудь очень высок. А еще попасть под машину, столкнуться с другим человеком, споткнуться и растянуться на тротуаре.

Поэтому инициатива властей итальянского города Больцано имеет двойной смысл. Во-первых, укутанные мягкими подушками на уровне человеческого роста столбы, с одной стороны, это в целом повышение безопасности пространства. Уж если заглядевшись в смартфон, человек налетел на столб, то он ударится не так сильно. А во-вторых, это яркое напоминание о том, что читать с экрана, когда идешь по дороге — опасно.

Итальянцы назвали эту конструкцию «паратеста» - «для головы». Она представляет собой мягкую подушку цвета фуксии, сделанную из устойчивого к погодным изменениям материала, на ней нарисовано изображение шагающего человека, глядящего в свой телефон. Параллельно с установкой этих подушек запущена информационная кампания. В рамках которой стараются повысить осведомленность жителей по использованию мобильных телефонов.

Например, рассказывают о том, какое излучение у телефонов и как его можно снизить, напоминают о том, что на ночь телефон лучше выключать. Или такие банальные, но наверное, нужные подсказки о том, что не нужно становиться телефонными зомби. Мол, следует пользоваться телефоном осознанно и не превращаться в рабов социальных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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