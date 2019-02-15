Социолог Фредерик Мартель: «В Ватикане 80% священников - гомосексуалисты»

На обложке — свеча, на свече надпись «Содом». Именно так называется скандальная книга-исследование французского социолога и журналиста Фредерика Мартеля, которая выходит в Италии в одном из крупнейших итальянских издательств «Фельтринелли».

В ней он описывает католическую церковь как «сообщество, которое провозглашает себя противником ЛГБТ, гражданских союзов и усыновлений геями, но затем практикует гомосексуальное поведение, осуществляя на практике двойную жизнь».

Уже сейчас журналисты предполагают, что этот труд нанесет Ватикану катастрофический репутационный урон.

«Ватикан, - пишет Фредерик, - это одно из самых крупнейших гомосексуальных сообществ в мире. Я почти не сомневаюсь, что даже в «Кастро», известном гей-квартале Сан-Франциско, их меньше, чем в Ватикане». Он утверждает, что 80% католических священников - геи!

В Италии выходит скандальная книга-расследование

Книга начинается рассказа о телефонном звонке Папы Франциска бывшему священнику Франческо Лепору, долгое время прослужившему в Ватикане. Понтифик сочувствует ему и говорит, что он «как бутылка, брошенная в море отчаяния». Бывший священник рассказал свою историю, в которой он после каминг-аута в определенный момент решил уйти из церкви. Цитата из книги: «Он устал, он хотел найти себя настоящего и выйти из порочного круга лицемерия. Этим жестом Лепор сжег свои корабли. Папа Римский Бергольо сказал ему, что он был впечатлен его искренностью, его мужеством, добавив, что «в данный момент, я не знаю, чем могу помочь, но я хотел бы что-то сделать».

Мартель акцентирует внимание на фразе про мужество, которое необходимо, если ты служишь при Святейшем Престоле, цитата книги: «Чтобы оставаться в Ватикане, нужно соблюдать негласный кодекс, называемый «кодекс скелета в шкафу». Он заключается в том, чтобы терпеть гомосексуализм священников и епископов, если это необходимо и извлекать выгоду из этого. Важно сохранять секретность. Терпимость неразрывно связана с благоразумием. Это похоже на правило, о котором говорил Аль Пачино в фильме «Крестный отец», никогда не критиковать и не оставлять «семью» (имея в виду под семьей всю криминальную группу): «Никогда не принимайте сторону против семьи».

В книге рассказываются реальные наиболее скандальные истории, происходившие в то или иное время в Ватикане. Архиепископы и кардиналы, этот имел отношения с англиканским пастором, а этот «крутил любовь» с итальянским священником. А вот такой-то кардинал, занимавший крупный пост в курии, был срочно переведен в страну происхождения после того, как вскрылись его финансовые махинации и отношения с молодым гвардейцем-швейцарцем из папской охраны. Одна из самых взрывоопасных историй касается покойного колумбийского кардинала Альфонсо Лопеса Трухильо, бывшего некогда президентом Папского совета по делам семьи. «На протяжении многих лет он был главным препятствием для канонизации Оскара Ромеро (архиепископ Сальвадора, убитый в 1980 году ультраправыми боевиками «эскадрона смерти» в ходе гражданской сальвадорской войны за то, что призывал к исполнению заповеди «не убий» в своих радиопроповедях — ред.), представлял себя как защитника церковной доктрины о контрацепции, и одновременно с этим был практикующим гомосексуалистом, совращал семинаристов и имел секретную квартиру, в которой проживали проститутки». Мартель также рассказывает исторические детали, как например, во времена Папы Иоанна Павла II появилась политика отказа от использования презервативов. Инициировали эту политику ряд кардиналов, которые являлись наиболее активными гомосексуалистами. Он пишет также про Папу Бенедикта XVI, который настолько глубоко понимал огромный масштаб испорченности в католической церкви, ее связь с педофилией и гомосексуализмом, что якобы, именно поэтому он принял решение уйти в отставку.

Мартель объясняет, что написал книгу, основываясь «на огромном количестве достоверных источников». Он провел более четырех лет научный социологических полевых исследований, им было опрошено 1500 человек в Ватикане и в 30-ти различных странах. В его исследовании в качестве респондентов участвовали 41 кардинал, 52 епископа и монсеньора, 45 апостольских нунций и иностранных послов, а также более 200 католических священников и семинаристов. Эти интервью проводились полностью лично, никаких телефонных разговоров или переписки по электронной почте. К источникам из первых рук добавлена обширная библиография из более чем тысячи названий, книги, статьи, другие научные исследования. У автора было 80 помощников-исследователей — корреспондентов, консультантов, переводчиков, которые помогали ему провести весь этот грандиозный труд.

Официальный Ватикан пока никак не отреагировал на выход книги.