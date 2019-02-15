2019-02-15T21:03:22+03:00
Общество

Крепость Юрьева: Умер известный российский политик и предприниматель Михаил Юрьев

Последние два года он вместе с журналистом Михаилом Леонтьевым вел программу «Главтема» на Радио «Комсомольская правда»
Иван ГРАЧЕВ
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Михаил Юрьев в студии Радио "Комсомольская правда"Михаил Юрьев в студии Радио "Комсомольская правда"
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15 февраля не стало удивительного человека, известного политика и предпринимателя Михаила Юрьева. Ему было всего 59 лет. Последние 2 года он вместе с журналистом Михаилом Леонтьевым вел ставшую уже культовой и легендарной программу «Главтема» на Радио «Комсомольская правда», в которой говорил какой должна быть Россия, чтобы занять подобающее ей место в мире. Одно из первых мест.

Об этом написаны и две его знаменитые книги-манифесты «Третья Империя. Россия, которая должна быть» (недавно она переиздана вновь) и «Крепость Россия. Прощание с либерализмом».

Михаил Юрьев жил неординарной судьбой. Окончил школу в 14 лет, а в 19 лет - с отличием биофак МГУ. Работал в Институте молекулярной генетики РАН, в 90-е занялся бизнесом, а затем — пошел в политику, став в 1996 году вице-спикером Госдумы.

В последние месяцы Михаил Зиновьевич тяжело болел. Тем не менее, находил в себе силы приезжать в студию нашего радио - вести свою любимую «Главтему».

Все мы потеряли большого, талантливого человека, патриота своего отечества.

Главтема 25.01.2018. Михаил Юрьев: Люди забыли страх и в этом корень большинства наших проблем.Сегодня в прямом эфире программы Главтема на Радио Комсомольская правда Михаил Леонтьев, Михаил Юрьев и Илья Савельев поговорят о том, какая игра затевается вокруг сирийского Африна и курдов с привлечением Турции, России и США. Расскажут о том, что Россия может стать лидером по производству органического зерна и обсудят, какие еще наши отрасли могут стать номер 1 в мире. Затронут также тему космоса, нынешние успехи и провалы России, США и Китая. Ну и конечно не пройдут мимо Олимпиады. Даже сборная КНДР едет в Сеул, а наша делегация до сих пор под вопросом. Вы можете звонить в прямой эфир Михаилу Леонтьеву, Михаилу Юрьеву и Илье Савельеву по телефону 8-800-200-97-02 (звонок бесплатный для всех жителей России) или писать сообщения на WhatsApp и Viber (номер +7-967-200-97-02). Смотрите видеотрансляцию с 20:00 (мск) из студии в этой заметке, на нашем официальном канале в YouTube, слушайте радио на частоте 97,2FM в Москве, на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

ИСТОЧНИК KP.RU

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