Крепость Юрьева: Умер известный российский политик и предприниматель Михаил Юрьев

15 февраля не стало удивительного человека, известного политика и предпринимателя Михаила Юрьева. Ему было всего 59 лет. Последние 2 года он вместе с журналистом Михаилом Леонтьевым вел ставшую уже культовой и легендарной программу «Главтема» на Радио «Комсомольская правда», в которой говорил какой должна быть Россия, чтобы занять подобающее ей место в мире. Одно из первых мест.

Об этом написаны и две его знаменитые книги-манифесты «Третья Империя. Россия, которая должна быть» (недавно она переиздана вновь) и «Крепость Россия. Прощание с либерализмом».

Михаил Юрьев жил неординарной судьбой. Окончил школу в 14 лет, а в 19 лет - с отличием биофак МГУ. Работал в Институте молекулярной генетики РАН, в 90-е занялся бизнесом, а затем — пошел в политику, став в 1996 году вице-спикером Госдумы.

В последние месяцы Михаил Зиновьевич тяжело болел. Тем не менее, находил в себе силы приезжать в студию нашего радио - вести свою любимую «Главтему».

Все мы потеряли большого, талантливого человека, патриота своего отечества.